Eigentumsumwandlung: Gesetzliches Vorkaufsrecht für Mieter gilt nicht immer

Teilen

Nicht immer führt das Vorkaufsrecht von der Mietwohnung zum Eigenheim © Kenny Beele/IMAGO

Werden Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, haben Mieter zwar in der Regel ein gesetzliches Vorkaufsrecht, doch dieses gilt nicht immer.

Karlsruhe in Deutschland - Hat der Eigentümer ein Vorkaufsrecht zugunsten eines Familienangehörigen ins Grundbuch eintragen lassen, geht dies vor, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: V ZB 58/22)

Werden die Wohnungen eines Mietshauses erstmalig in Eigentumswohnungen umgewandelt, dann muss laut Gesetz der Eigentümer in der Regel zunächst den jeweiligen Mietern zum Kauf anbieten. Ein solches sogenanntes Vorkaufsrecht kann auch im Mietvertrag vereinbart werden. Möglich ist aber auch, dass Eigentümer anderen Personen ein Vorkaufsrecht einräumen, das dann ins Grundbuch eingetragen wird.

Der BGH hatte nun zu entscheiden, was gilt, wenn zwei solcher Vorkaufsrechte konkurrieren. Er entschied, dass zumindest ein für Familienangehörige ins Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht dem gesetzlichen Vorkaufsrecht des Mieters vorgeht.

In dem Streitfall aus Sachsen hatte der Mieter sein Vorkaufsrecht geltend gemacht, und er konnte die Wohnung kaufen. Der Eigentümer hatte seine inzwischen geschiedene Ehefrau allerdings gar nicht gefragt, obwohl für sie ein Vorkaufsrecht ins Grundbuch eingetragen war. Das Grundbuchamt vermerkte den Eigentümerwechsel zugunsten des ehemaligen Mieters und löschte das Vorkaufsrecht für die Ex-Frau.



Ihre dagegen gerichtete Klage hatte vor dem BGH nun Erfolg. Laut Gesetz greife das Vorkaufsrecht des Mieters nicht, „wenn der Vermieter die Wohnräume an einen Familienangehörigen oder an einen Angehörigen seines Haushalts verkauft“. Das sei hier zwar nicht geschehen. Der Klausel lasse sich aber die Wertung entnehmen, dass der Gesetzgeber den Rechten Angehöriger Vorrang vor denen der Mieter einräumt.



Im konkreten Fall muss der bisherige Mieter die Wohnung nun zwar nicht herausgeben, dies hatte die Ex-Frau des früheren Eigentümers auch gar nicht verlangt. Ihr Vorkaufsrecht bleibt nun aber für den Fall bestehen, dass die früheren Mieter ihr neues Wohnungseigentum verkaufen. xmw/ilo