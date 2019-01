Ein Zehntel der Jobs: Jaguar-Land Rover kündigt massiven Stellenabbau an

Der traditionsreiche britische Autobauer Jaguar Land Rover streicht 4500 Jobs und damit rund zehn Prozent seiner Stellen.

London - Das Unternehmen müsse seine Kosten reduzieren und sich auf sein langfristiges Wachstum in der Zukunft konzentrieren, teilte der Autobauer am Donnerstag mit. Begonnen werde mit einem "freiwilligen" Programm in Großbritannien, hieß es weiter. Details dazu nannte Jaguar Land Rover nicht.

Die Stellenstreichungen betreffen fast ausschließlich Großbritannien, wo das Unternehmen 42.500 seiner weltweit 44.000 Mitarbeiter beschäftigt. Medienberichten zufolge sollen vor allem Jobs in der Verwaltung wegfallen. Der Abbau der Arbeitsplätze reiht sich ein in ein umfangreiches Sparprogramm, mit dem der Autobauer in 18 Monaten rund 2,5 Milliarden Pfund einsparen will. Im vergangenen Jahr verließen bereits 1500 Mitarbeiter das Unternehmen, das dem indischen Konzern Tata Motors gehört.

Jaguar Land Rover kämpft an verschiedenen Fronten: So machen dem Unternehmen Probleme mit der Dieseltechnologie sowie ein Rückgang des Absatzes in China genauso zu schaffen wie die Unsicherheit rund um den Brexit. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Jaguar Land Rover vor möglichen Milliardeneinbußen bei einem "schlechten Brexit" gewarnt und mit einer drastischen Anpassung des Investitionsbudgets gedroht.

