Einbruch der Ölpreise – mögliche Anhebung der Fördermenge durch Opec+

Flagge mit OPEC-Logo © IMAGO/butenkow

New York/London - Die Ölpreise sind am Montag eingebrochen. Marktbeobachter verwiesen auf einen Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 82,95 Dollar. Das waren 4,67 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 4,46 Dollar auf 75,62 Dollar.

Am Nachmittag hatte das «Wall Street Journal» über einen möglichen grundlegenden Wandel der Förderpolitik der Opec+ berichtet. Das führende Opec-Land Saudi-Arabien diskutiert demnach mit anderen Opec-Staaten über eine Anhebung der Fördermenge um 500 000 Barrel pro Tag.

In der Opec+ sind die Mitglieder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten organisiert, darunter Russland. Mit einer Anhebung der Fördermenge könnte eine politische Kluft, die zuletzt zwischen den USA und Saudi-Arabien entstanden war, etwas geschlossen werden, hieß es in dem Zeitungsbericht. Zuletzt hatte die Opec+ beschlossen, die Fördermenge ab November im Schnitt um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken, um die Preise zu stützen. Die US-Regierung kritisierte dies als Fehler. (dpa)