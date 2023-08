Einleitung von Fukushima-Kühlwasser: China und Hongkong äußern scharfe Kritik an Japan

Kernkraftwerk Fukushima Daiichi © Kyodo News/Imago

China und Hongkong haben heftige Kritik an Japan wegen der geplanten Einleitung von Fukushima-Kühlwasser in den Pazifischen Ozean geäußert.

Peking in China - „Der Ozean ist das gemeinsame Eigentum der gesamten Menschheit und kein Ort, an dem Japan willkürlich nuklear verseuchtes Wasser entsorgen kann“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Dienstag.

Peking werde „notwendige Maßnahmen“ zum Schutz der maritimen Umwelt, für die Lebensmittelsicherheit und die allgemeine Gesundheit ergreifen, teilte Wan weiter mit. China hat bereits vergangenen Monat ein Verbot für die Einfuhr von Lebensmitteln aus zehn japanischen Regionen angekündigt, darunter Fukushima. Produkte aus anderen japanischen Gebieten sollen streng auf radioaktive Strahlung hin untersucht werden.

Hongkong gab am Dienstag ebenfalls ein sofortiges Importverbot für Meeresprodukte aus zehn japanischen Regionen bekannt. „Ich bringe meine starken Einwände zum Ausdruck“, teilte Hongkongs Regierungschef John Lee in Online-Netzwerken mit. Er nannte den Schritt Japans zur Einleitung das verseuchten Fukushima-Wassers „unverantwortlich“, eigene Probleme würden so auf andere abgewälzt. Risiken für die Lebensmittelsicherheit und die Schädigung des Ökosystems des Meeres würden außer Acht gelassen.



Hongkong ist nach Angaben des japanischen Landwirtschaftsministeriums der zweitgrößte Importeur japanischer Lebensmittel nach China. Das Importverbot für Meeresprodukte aus Japan wurde in Hongkong nun für die zehn japanischen Regionen Tokio, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano und Saitama erlassen.



Japan beginnt am Donnerstag mit der schrittweisen Einleitung des aufbereiteten Kühlwassers aus dem Akw Fukushima - die Menge entspricht rund 500 olympischen Schwimmbecken. Die Regierung in Tokio teilte wiederholt mit, dass der Vorgang sicher für Mensch und Umwelt sei. Die UN-Atombehörde IAEA stützte diese Einschätzung.



Das Akw Fukushima Daiichi war 2011 von einem schweren Erdbeben und einem Tsunami getroffen worden. Das Kühlsystem fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. 18.000 Menschen kamen ums Leben.



Seitdem hat der Betreiber Tepco 1,34 Millionen Tonnen Wasser gespeichert, das teils zur Kühlung der Überreste der immer noch hochradioaktiven Reaktoren verwendet wurde. Weil die Speicherkapazitäten für das Gemisch aus Kühlwasser, Grund- und Regenwasser vor Ort nicht mehr ausreichen, soll dieses nun ins Meer geleitet werden. Laut dem Akw-Betreiber Tepco wurden vorher fast alle radioaktiven Bestandteile herausgefiltert - bis auf Tritium, das am Ende verdünnt werden soll.



Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte das Verfahren als „fehlerhaft“ und teilte mit, dass dadurch in den kommenden Jahren „immense“ Mengen radioaktives Material ins Meer gelangen. loc/cp