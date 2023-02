Einstellungsbereitschaft der Firmen ist etwas zurückgegangen

Teilen

Vorstellungsgespräch (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Laut Umfrage des Ifo-Instituts ist die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland nicht mehr so hoch wie im Januar.

München in Deutschland - Das vom Ifo monatlich erstellte Beschäftigungsbarometer sank im Februar auf 99,4 Punkte, nach 100,1 Punkten im Januar, wie die Wirtschaftsforscher am Freitag mitteilten. Angesichts des Fachkräftemangels sei jedoch zu erwarten, dass Unternehmen in vielen Branchen weiterhin auf Personalsuche bleiben.

Laut Umfrage sind die Unternehmen in der Industrie etwas zurückhaltender mit Einstellungen neuer Arbeitskräfte geworden. Im Maschinenbau und der Elektroindustrie werde weiterhin eingestellt, erklärte das Ifo. Schwierig sei die Lage in den energieintensiven Branchen wie der Chemie.



Auch bei den Dienstleistern habe die Einstellungsbereitschaft etwas nachgelassen, so das Ifo. Ausgenommen sind Tourismus und Gastgewerbe: Dort werden vermehrt neue Stellenanzeigen geschaltet. Im Handel schließlich herrsche weiterhin Zurückhaltung bei Neueinstellungen. Gleiches gelte für das Bauhauptgewerbe. ilo/cne