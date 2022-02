Corona-Lockerung im Handel: Bund-Länder-Gipfel bringt den 2G-Hammer

Von: Lisa Mayerhofer

Bund und Länder bereiten weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor. © Axel Heimken

Bund und Länder wollen am Mittwoch über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten. Der Einzelhandel dürfte aufatmen.

Update vom 16. Februar, 17.18 Uhr: Jetzt ist es offiziell! Der kleine „Freedom Day“ in Deutschland wir der 20. März sein. Dann sollen alle „tiefgreifenden Maßnahmen“ fallen. Masken sollen aber etwa auch danach bleiben. Doch schon ab sofort fällt im Einzelhandel die 2G-Regel.

Update vom 16. Februar, 15.48 Uhr: Nach einem Bericht des Spiegels haben sich Bund und Länder bei der MPK auf einen stufenweisen Lockerungsplan verständigt. Im Bezug auf den Einzelhandel heißt das, dass die Zugangskontrollen ab dem 4. März wegfallen sollen. In Innenräumen sollen dann medizinische Masken getragen werden - wenn das Länderrecht nicht FFP2-Masken vorschreibt.

Erstmeldung:

Berlin - Im Kampf gegen Corona-Pandemie* kann sich der Einzelhandel auf weitreichende Lockerungen einstellen: Eine durchgesickerte Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch sieht einen Drei-Stufen-Plan vor.

Einzelhandel: Einschränkungen fallen weg, Maske bleibt

„Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“, heißt es in einem Entwurf für die Beratungen von Kanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch, der Reuters vorliegt.

Im ersten Schritt sollen im Einzelhandel* bundesweit keine Zugangsbeschränkungen mehr bestehen. Die Maskenpflicht wird aber wohl weiterhin gelten. Momentan erlaubt das Infektionsschutzgesetz zwar nur Schutzmaßnahmen befristet bis zum 19. März. Allerdings dürften Bund und Länder weiter an „niedrigschwelligen Schutzegeln“ wie Abstandhalten und Maskenpflicht festhalten - und die Regeln entsprechend verlängern.

2G-Regel im Handel in vielen Ländern gekippt

Bisher galt im Einzelhandel die 2G-Regel, nach der nur geimpfte und genesene Personen die Geschäfte betreten dürfen. Ausgenommen von der Regel sind bislang Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien und Buchhandlungen. Die 2G-Regelung ist aber schon jetzt in vielen Bundesländern nicht mehr in Kraft oder wurde aufgeweicht.

So wurde die 2G-Einschränkung im Januar in Bayern vom Verwaltungsgerichtshof gekippt. Auch in Niedersachsen, Brandenburg und Baden-Württemberg besteht im Handel keine 2G-Pflicht mehr. In Nordrhein-Westfalen gilt weiterhin 2G, das soll aber nur in Stichproben kontrolliert werden. Währenddessen bleibt Sachsen-Anhalt weiter bei 2G, während Thüringen auf 3G umsattelt.

Verbände fordern klare Öffnungsschritte

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Industrieverband BDI haben vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch von Bund und Ländern bundeseinheitliche und klare Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie gefordert. Vor den Beratungen am Mittwoch sagte DIHK-Präsident Peter Adrian in Berlin: „Immer mehr Unternehmen sind durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht - konkrete Öffnungsschritte sind daher jetzt entscheidend. Durch die Corona-Maßnahmen hat sich die Situation in Handel, Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft erheblich verschlechtert.“

BDI-Präsident Siegfried Russwurm betonte, für die neue Phase der Pandemie erwarte die Industrie eine anspruchsvollere Zielsetzung. „Ein klarer bundeseinheitlicher Fahrplan zum weiteren Pandemiemanagement ist überfällig", sagte Russwurm: „Es braucht Richtungsentscheidungen für den weiteren Umgang mit dem Virus*, die zuvorderst der Prävention und der Abwehr weiterer Wellen dienen." (dpa/rtr)