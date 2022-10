Einzelhandel erholt sich etwas

Der Einzelhandel erlebt einen leichten Aufschwung (Symbolbild) © IMAGO/Francis Joseph Dean

Im September sind im deutschen Einzelhandel die Geschäfte wieder etwas besser gelaufen.

Wiesbaden - Im Vergleich zum August zog der preisbereinigte Umsatz um 0,9 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Einschließlich der Preiserhöhungen hatten die Händler 1,8 Prozent mehr in der Kasse.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging das reale Geschäft zwar leicht um 0,9 Prozent zurück, aber mit den kräftigen Preiserhöhungen verzeichnete der Handel in der Jahresfrist einen Zuwachs von 9,9 Prozent. Im Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen lagen die Erlöse sogar 11,8 Prozent über denen aus dem September 2021.

Mutmaßlich wegen der hohen Preise hielten sich die Verbraucher in den Lebensmittelgeschäften zurück. Nachdem im August der schwächste reale Umsatz seit 2017 gemessen wurde, gab es im September eine Aufholbewegung mit einem Plus von 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der reale Umsatz aber 2,4 Prozent niedriger. (dpa)