Einzelhandel: Oktobergeschäft mit weniger Umsatz

Der Einzelhandel hat weniger verdient als im Vormonat (Symbolbild) © IMAGO/Francis Joseph Dean

Deutschlands Einzelhändler haben im Oktober schlechtere Geschäfte gemacht.

Wiesbaden - Der Umsatz sank bereinigt um Preiserhöhungen (real) gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Einschließlich Preiserhöhungen hatten die Händler 1,7 Prozent weniger in der Kasse als im September. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 verzeichnete der Einzelhandel ein reales Umsatzminus von 5,0 Prozent. Einschließlich kräftiger Preiserhöhungen stiegen die Erlöse innerhalb eines Jahres dagegen um 6,2 Prozent.

Vor allem mit dem Kauf von Möbeln, Haushaltsgeräten und in Baumärkten hielten sich die Verbraucher zurück, der Umsatz sank preisbereinigt um 11,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln verzeichnete ebenfalls als reales Minus von 11,2 Prozent. Im Geschäft mit Textilien, Bekleidung und Schuhen lagen die Erlöse 7,9 Prozent unter dem Niveau von Oktober 2021. Der Internethandel, der in der Corona-Krise geboomt hatte, verzeichnete ein Minus von 7,2 Prozent. Hohe Energiepreise und die gestiegene Inflation mindern die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Das kann den Privatkonsum dämpfen. (dpa)