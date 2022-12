Einzelhandel: Weihnachtsgeschäft „durchwachsen“

Passagenviertel in der Altstadt Hamburg © Hanno Bode/IMAGO

Das Weihnachtsgeschäft hätte für viele Händler besser laufen können.

Berlin in Deutschland - „Nur ein Viertel der Händlerinnen und Händler ist zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Weihnachtszeit, rund die Hälfte der Handelsunternehmen ist unzufrieden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben). Die Unternehmen hofften nun auf die „traditionell umsatzstarke Zeit zwischen den Jahren“.

Am besten laufe das Weihnachtsgeschäft aktuell in den Bereichen Lebensmittel, Bekleidung und Sport sowie bei größeren Handelsunternehmen. Die niedrigen Temperaturen hätten insbesondere viele Menschen zum Kauf warmer Winterbekleidung in die Geschäfte geholt. Aber: „Abgesehen von den wenigen Lichtblicken in einzelnen Branchen fehlt es dem Weihnachtsgeschäft bislang an Höhepunkten.“



Schon vor dem Weihnachtsgeschäft sei die Stimmung im Einzelhandel extrem angespannt gewesen, sagte Genth weiter. Die anhaltende Pandemie, die aktuelle Energiekrise und die schwache Verbraucherstimmung belasteten die gesamte Branche. „Die letzten Monate des Jahres stehen ganz klar unter dem Eindruck der Krisen und das bekommt der Einzelhandel zu spüren.“

Gerade in den Innenstädten hätten in den vergangenen Jahren viele Händlerinnen und Händler ihr Geschäft aufgeben müssen, weil sie ihre Rücklagen während der Krise aufgebraucht hätten, berichtete Genth. Die Zahl der Geschäfte sei seit 2019 um 41.000 zurückgegangen. „Das hinterlässt Spuren an allen Handelsstandorten.“ ilo/mt