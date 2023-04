Eissturm im Osten Kanadas: Mehr als eine Million Menschen ohne Strom

Vereiste Brücke (Symbolbild) © xim.gs/IMAGO

Mehr als eine Million Kanadier wurden durch einen Eissturm von der Stromversorgung abgeschnitten.

Québec in Kanada - Nach Angaben des Versorgers Hydro-Québec wurden mehrere Stromleitungen durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Äste beschädigt. Das Umweltministerium hatte für die Provinz Quebec zuvor eine Warnung vor Eisregen herausgegeben. Durch die Last des Eises könnten „Äste abbrechen“ oder ganze Bäume entwurzelt werden.

Allein in der zweitgrößten kanadischen Stadt Montreal waren rund eine halbe Million Menschen ohne Strom. In der Nachbarprovinz Ontario waren mehr als 100.000 Menschen von dem Ausfall betroffen, wie der örtliche Versorger Hydro One mitteilte. lt/ans