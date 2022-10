Elektro- und Digitalindustrie mit starkem Plus im August

Vor allem das Auslandsgeschäft hat zugelegt © IMAGO/Christian Vorhofer

Ein starker August für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie dank eines zweistelligen Auftragsplus und einer deutlich anziehenden Produktion.

Frankfurt/Main - Die Neubestellungen erhöhten sich nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,4 Prozent, wobei vor allem das Auslandsgeschäft zulegte. Die reale, also preisbereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter wuchs binnen Jahresfrist um 9,3 Prozent, wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

«Der August war damit im jeweiligen Jahresvergleich der bislang stärkste Monat in diesem Jahr», erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. «Gleichwohl verstellen multiple Herausforderungen wie Energiekrise, hohe Inflation, anhaltende Lieferkettenprobleme oder die Null-Covid-Strategie in China den Blick auf die kommenden Monate erheblich.»

Die bisherige Jahresbilanz fällt positiv aus: Von Januar bis einschließlich August 2022 lag der Bestellwert um 13,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die Produktion übertraf die der ersten acht Monate des Vorjahres um 2,9 Prozent. Auch die Umsätze der Branche legten zu: um 10,7 Prozent auf 143 Milliarden Euro. (dpa)