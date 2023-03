Strom aus der Ladesäule: Studie mit überraschendem Ergebnis: „Oft teurer als Benzin“

Von: Patrick Freiwah

Elektroauto an der Ladestation - in Deutschland kein allzu günstiges Preisvergnügen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Elektroautos sind nicht nur in der Anschaffung teuer, sondern auch im Unterhalt. Ein Ökostromanbieter kommt aufgrund einer Studie zu einem erschreckenden Ergebnis.

München - Sind die Strompreise an den deutschen Ladestationen komplett überteuert? Zu dieser Feststellung kommt das Unternehmen LichtBlick nach Auswertung einer von dem Ökostromanbieter in Auftrag gegebenen Studie. “Das Laden von E-Autos ist mindestens so teuer wie das Tanken eines Benziners, oft sogar teurer”, lautet die These. In seinem “Ladesäulencheck 2023” analysiert LichtBlick, dass an den hiesigen Stromtankstellen im Schnitt etwa 52 Cent pro Kilowattstunde gezahlt werden muss.

Kritisiert wird in der Pressemitteilung die mangelhafte politische Umsetzung von Maßnahmen, die eigentlich den Verbrauchern - also Elektroauto-Fahrern - zugute kommen sollten. “Die Bundesregierung hat es versäumt, die Ladesäulenbetreiber zur Weitergabe der Zusatzerlöse zu verpflichten“, führt Sprecher Ralph Kampwirth aus.

Stromkosten für Elektroauto mehr als doppelt so teuer wie nötig?

Die aufgestellte These besagt, dass die Stromkosten an der Ladesäule wesentlich niedriger sein müssten, wenn die staatlichen Hilfen nicht bei Energiekonzernen “hängenbleiben”. Würden die Strompreisbremse sowie weitere Zusatzeinnahmen wie die THG-Quote weitergereicht, seien Preise von etwa 23 Cent pro kWh möglich - demzufolge also weniger als die Hälfte!

LichtBlick bezieht sich auf eine Umfrage, wonach nahezu alle Ladesäulenbetreiber die Preisbremse nicht an die Verbraucher weitergereicht hätten - und zwar aus dem Grund, dass sie auf Basis der Rechtssprechung nicht dazu verpflichtet seien. Demzufolge landet das ersparte Geld anstatt bei E-Auto-Haltern bei den Unternehmen. „Absurd: Statt die E-Autofahrer*innen zu entlasten, werden mit der Strompreisbremse Ladesäulenbetreiber subventioniert“, führt Kampwirth aus.

Ein weiterer Kritikpunkt des Ladesäulenchecks 2023 ist die Tatsache, dass unterwegs das Elektroauto laden nach wie vor kompliziert ist. Je nach Stromtankstelle würden Fahrzeughalter entweder eine Ladekarte, eine App oder aber einen QR-Code benötigen, um ihr E-Modell aufzuladen. Nicht selten würde es bei den Abrechnungen dann „böse Überraschungen“ geben, weil mehr Geld als erwartet abgebucht wird.

Laden von Elektroautos: Gestiegene Stromkosten und fehlende Transparenz

Wie die Verbraucherzentrale Bundesverband kürzlich feststellte, werden in Deutschland für das langsamere Laden mit Wechselstrom (AC) im Schnitt Preise zwischen 35 und 50 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen. Bei Schnelladern per Gleichstrom (DC) würden Kunden sogar Strompreise zwischen 45 und 75 Cent abgerechnet.

Ein großes Problem sei die fehlende Transparenz im Hinblick auf die Stromkosten. Denn die hängen im Wesentlichen auch davon ab, wie eine Betreiber-App genutzt wird: „Einige Anbieter haben Abo-Modelle, bei denen man für eine monatliche Grundgebühr, die meistens zwischen drei und zehn Euro liegt, noch einmal deutlich vergünstigt den Strom laden kann“, erklärt dazu Sandra Duy, Energie-Expertin bei Finanztip.de.

Über einen passablen Lösungsansatz beim Laden eines Elektroautos klärt Carina Belluomo von Auto, Motor und Sport auf. Abgesehen von den Anbieter-Apps gibt es ihr zufolge Anwendungen, die auflisten, welches Unternehmen an einer Ladesäule den Strom zu welchem Preis anbietet. „Einen schnellen Vergleich der Preise bieten Apps wie Ladefuchs.“ (PF mit Material der dpa)