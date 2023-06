Bayerische Regierung verfehlt E-Auto-Ziele - Söder und Aiwanger im „fossilen Dunstkreis“

Von: Patrick Freiwah

Markus Söder im Dienstwagen: CSU und Freie Wähler ernten harsche Kritik von den Grünen, mangels Elektroautos. © Peter Kneffel/dpa

Bayerns Staatsregierung verfehlt offenbar das selbst gesteckte Ziel bei Elektroautos. Die Grünen holen zum Verbalschlag aus, attackieren CSU und Freie Wähler.

München - Wenn es um umweltfreundliche Antriebe geht, ist die bayerische Staatsregierung kein Vorbild - glaubt die Opposition im Freistaat Bayern. In der auslaufenden Legislaturperiode wird die Koalition aus CSU und Freien Wählern das zuvor ausgegebene Ziel verpassen, was die Elektroautos im Fuhrpark der Landesregierung betrifft.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schildert, habe sich der Anteil der neu angeschafften Dienstfahrzeuge zwischen den Jahren 2020 und 2022 lediglich von vier auf zehn Prozent erhöht. Dies habe eine Auswertung mehrerer Anfragen der Grünen sowie der SPD ergeben.

Bayern verpasst E-Auto-Ziel - Grüne attackieren CSU-Chef Markus Söder

Somit hat die Regierung Bayerns lediglich die Hälfte des selbst gesteckten Ziels erreicht, das da lautet: „im staatlichen Fuhrpark den Anteil der Elektroautos bei Neuzulassungen von geeigneten Fahrzeugen auf 20 Prozent erhöhen“. Im damaligen Koalitionsvertrag für die im Herbst 2023 endende Regierungszeit hatte sich das Bündnis aus CSU und Freie Wähler diesen Wert zum Ziel gesetzt, formuliert vom Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Jahr 2017.

Harsche Worte gibt es in der Folge wenig überraschend von den Grünen, die sich mitunter den Schutz der Umwelt auf die Fahne schreiben: „Markus Söder will dieses Land bis 2040 klimaneutral machen. Wie will er die nötigen Ziele im Verkehrssektor einhalten, wenn er es in fünf Jahren nicht einmal schafft, die eigens gesteckten Ziele für seine Ministerien zu erreichen“, lässt Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann wissen.

Landeschef Söder habe beim Scheitern des E-Auto-Ziels seinen Ruf als „Bayerns größter Versprechen-Brecher“ bestätigt. Zumindest hat sich der Bestand an Elektrofahrzeugen in Bayern zuletzt merklich erhöht:

Deutlicher als bei Elektroautos ist der Auswertung nach der Anteil der Hybridmodelle gestiegen, von unter fünf auf über 25 Prozent.

Elektroautos in Bayern: CSU und Freie Wähler würden „fossilen Dunstkreis pflegen“

Auch an Regierungs-Vize Hubert Aiwanger ist die Kritik gerichtet, wenn Hartmann ausführt: „Wenn CSU und Freie Wähler weiterhin ihren fossilen Dunstkreis pflegen, stellen sie Bayern nicht zukunftsfähig auf und auch die bayerische Automobilindustrie wird sich nicht konsequent konkurrenzfähig ausrichten können.“ Dabei sprechen sich viele Experten aus Wirtschaft und Politik für Technologie-Offenheit im Automobilsektor aus.

Noch schlechter sehe die Situation aus, wenn man neben den Fahrzeugen für die Ministerien und die Staatskanzlei alle Dienst-PKW in Bayern betrachte, hieß es weiter. Hier bleibe der Anteil an E-Autos „beeindruckend gering und knackt gerade so die Fünf-Prozent-Hürde“.

Für Markus Büchler, Fraktionssprecher der Grünen für Mobilität, habe die Söder-Regierung bei der Antriebswende im eigenen Fuhrpark versagt, „obwohl das selbstgesetzte Ziel von 20 Prozent bereits mickrig war“. Seine Vision: „Ich will, dass staatliche Fahrzeuge nur noch in alternativlosen Ausnahmefällen als Verbrenner beschafft werden.“ (PF mit Material der dpa)