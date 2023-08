Zahlreiche deutsche Autos auf havarierter „Fremantle Highway“ - eine Marke wohl besonders betroffen

Von: Patrick Freiwah

Der havarierte Frachter „Fremantle Highway“ befindet sich mittlerweile gesichert in einem Hafen. An Bord ist eine Vielzahl von Elektroautos – betroffen scheint hauptsächlich BMW.

Eemshaven/München – Mehr als eine Woche musste gebangt werden, ob es aufgrund der Havarie des Transportschiffes „Fremantle Highway“ zu einer Umweltkatastrophe kommt. Mittlerweile ist das in der Nordsee in Brand geratene Schiff in einem sicheren Hafen. Schleppschiffe haben den schwer beschädigten Frachter ins niederländische Eemshaven gebracht, an der Grenze zu Deutschland.

Dem Wattenmeer sei mit der geglückten Bergung eine „potenziell verheerenden Umweltkatastrophe“ erspart geblieben, schildert das Bundesministerium. Die Berliner Behörde weist darauffolgende Forderungen nach einer Einstufung von E-Autos als Gefahrengut vorerst zurück. Zahlen von Versicherungsunternehmen würden belegen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Stromer häufiger brennen als andere Autos. Stattdessen seien derartige „Entzündungen extrem seltene Defekte“, so das Berliner Ministerium. Dem Vernehmen nach haben sich von den knapp 3800 Fahrzeugen auf dem Schiff etwa 500 Stromer befunden.

Fremantle Highway: Havarierter Frachter hat zahlreiche BMW‘s an Bord

Der Grund, warum auf der „Fremantle Highway“ Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Das BMDV wolle den Untersuchungsbericht der Ermittler abwarten und dann erst über entsprechende Maßnahmen debattieren. Verantwortlich für diesen Prozess ist die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO. Diese habe bereits angekündigt, „sich speziell mit dem Sachverhalt Elektroautos befassen zu wollen“. Auch der japanische Eigentümer (die Reederei Shōei Kisen) wird dem Vernehmen nach an der Ursachenforschung des Großbrandes beteiligt. Der havarierte Auto-Frachter war ursprünglich von Bremerhaven nach Singapur unterwegs.

Derweil berichtet die Automobilwoche, dass es sich bei den verladenen Fahrzeugen um zahlreiche Modelle deutscher Premiummarken handelt. Besonders betroffen sei demnach BMW: Die Fachzeitschrift beruft sich auf Branchenkreise und erklärt, dass eine „niedrige vierstellige Zahl der 3783 geladenen Fahrzeuge auf dem Frachter dem BMW-Konzern gehören“. Neben Autos der Kernmarke handele es sich auch um die Sparte MINI sowie Luxusmodelle von Rolls-Royce. Auf Anfrage wollte sich ein BMW-Sprecher nicht konkret äußern, bestätigte jedoch, dass der Münchner Autobauer betroffen sei.

Der havarierte Autotransporter Fremantle Highway liegt vor dem niederländischen Hafen Eemshaven - mit einer Menge E-Autos an Bord. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Transportschiff Fremantle Highway lud auch Autos der Konzerne Mercedes und VW

Premiumhersteller Mercedes ist dem Bericht zufolge mit 350 Fahrzeugen betroffen. Hat auch Volkswagen von dem niedersächsischen Hafen aus Modelle nach Fernost verladen? Auf Anfrage der Braunschweiger Zeitung erklärte VW, dass „ein sehr kleiner Anteil“ der Fahrzeuge von Konzernmarken stamme. Laut Automobilwoche sind von der Schiffsladung insgesamt nur noch „ungefähr 800 Fahrzeuge“ zu gebrauchen.

Zur generellen Frage, ob E-Autos für Brände anfälliger sind als Modelle mit Verbrennermotor, erklärte ein Sprecher der Wolfsburger der Bild: „Es besteht kein erhöhtes Gefahrenpotential gegenüber konventionell angetriebenen Fahrzeugen, generell nicht und auch nicht beim Seetransport.“ Bis zum Ende der Untersuchungen wird es wohl noch dauern: Hafenmeister Pieter van der Wal erklärte, das Schiff bleibe noch bis Oktober in Eemshaven, um die beherbergten Autos von Bord zu bringen. (PF mit Material der AFP)