Reichweite und Verbrauch: Diese Hersteller sind die Spitzenreiter bei E-Autos

Von: Patrick Freiwah

Der Reichweiten-Krösus kommt aus München: Laut ADAC hält kein Elektroauto länger durch, als der BMW iX. Der Bestwert in Sachen Stromverbrauch kommt von Hyundai.

München - Zahlreiche Anbieter tummeln sich auf dem Elektroauto-Markt, der mittlerweile auch von ambitionierten chinesischen Herstellern heimgesucht wird. Dabei versuchen sich die Autobauer auch in Sachen Reichweite gegenseitig zu übertrumpfen. Im Jahr 2023 scheinen die potenziell besten E-Autos realistisch eine Distanz zwischen 500 und 600 Kilometer ohne Zwischenladen zu ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht vieler Nutzerinnen und Nutzer ist der Stromverbrauch, den ein elektrifiziertes Fahrzeug über 100 Kilometer benötigt. Schließlich beeinflusst auch dieser Punkt die Häufigkeit des Ladens und wirkt sich daher auf den Geldbeutel aus.

Reichweite von Elektroautos: BMW iX mit Topwert im Vergleich

Einen guten Anhaltspunkt bietet der „Ecotest” des ADAC. Die Auswertung über die Effizienz von Elektroautos ist jüngst aktualisiert worden. Dabei zeigt sich, dass es bezüglich Reichweite und Energieverbrauch derzeit zwei Spitzenreiter gibt, die anderen Modellen überlegen scheinen.

Dem Verkehrsclub zufolge bietet derzeit der BMW iX im Wettbewerbsumfeld die größte potenzielle Reichweite. Das Elektro-SUV der Münchner bringt es in der Ausführung iX xDrive50 auf eine Distanz von 610 Kilometer. Der bajuwarische Stromer hat eine 105,2-kWh-Batterie (netto) an Bord, die Systemleistung beträgt 523 PS. Die WLTP-Reichweite beträgt 633 km, an diesen Wert scheint der iX von BMW im Praxistest nah heranzukommen.

Stromverbrauch von E-Autos: Hyundai-Limousine unterbietet Wettbewerber

Im Bereich Effizienz hat derweil die Marke Hyundai die Nase vorn, geht es nach dem ADAC. Die aerodynamisch ausgetüftelte Elektrolimousine bringt es in der Realität auf einen Stromverbrauch von gerade mal 15,5 Kilowattstunden über 100 km - mit diesem Wert kann aus dem Konkurrenzumfeld offenbar kein Elektroauto mithalten. Es handelt sich dabei um die Version mit Heckantrieb und 77,4 kWh starkem Akku.

Ein wichtiges Kriterium, worauf die Experten des ADAC hinweisen: Während der Bordcomputer bei E-Autos die Anzeige der Verbrauchswerte ohne die Ladeverluste darstellt, ist dies bei den Ergebnissen des Verkehrsclubs berücksichtigt: Bei Stopps an den Ladesäulen verbrauchen Stromer nämlich ein Stück weit mehr Energie, als letztlich in der Batterie landet.

Reichweite und Stromverbrauch: E-Autos mit den Topwerten 2023

Welche E-Modelle können aktuell mit den besten Werten glänzen? Hier die jeweiligen Top fünf in den Bereichen Reichweite und Verbrauch, ermittelt vom ADAC:

Elektroautos mit größter Reichweite: Top fünf

1. BMW iX xDrive50 - 610 km

2. Mercedes EQS 450+ - 575 km

3. Hyundai Ioniq 6 2WD - 555 km

4. BMW i7 xDrive60 - 545 km

5. Mercedes EQE 350+ - 530 km

Elektroautos mit dem niedrigsten Stromverbrauch: Top fünf

1. Hyundai Ioniq 6 2WD - 15,5 kWh/100 km

2. Hyundai Kona Elektro (64 kWh) - 16,7 kWh/100 km

3. Tesla Model 3 (60 kWh) - 16,8 kWh/100 km

4. Fiat 500e Cabrio Icon - 17,4 kWh/100 km

5. Mini Cooper SE und Renault Twingo Electric Intens - 17,6 kWh/100 km

