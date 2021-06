Elon Musk: Seine Mutter gratuliert mit einem Baby-Foto zum Geburtstag – Fans feiern

Glückwünsche auf Twitter

Zum 50. Geburtstag gratuliert Elon Musks Mutter ihrem Sohn mit einem Babyfoto. Doch auf Twitter finden nicht alle User den Tweet so süß.

„Happy birthday @elonmusk”, mit diesen Worten gratulierte Maye Musk ihrem Sohn zum 50. Geburtstag. Natürlich bei Twitter, wie könnte es im Hause Musk auch anders sein. Zu den Glückwünschen postet das ehemalige Model ein Bild von 1971, auf dem sie den frisch geschlüpften Elon auf dem Arm hält. Sie strahlt über beide Ohren, der Sohnemann streckt die Zunge raus. Es dauert nicht lange, bis das Bild viral geht: Knapp 130.000 Twitter-Usern gefällt es, knapp 9000 retweeten es, knapp 4000 kommentieren es. Aber nicht alle sind so herzlich wie Mutter Maye.

„Danke für diesen wundervollen Tag vor 50 Jahren. Du hast mir so viel Freude bereitet“, schreibt Maye Musk zum Babyfoto. Das Geburtstagskind reagiert mit einem Herz-Emoji. Viele andere tun es ihm auch zwei Tage später noch gleich. Doch zwischen all die Freude und Glückwünsche mischen sich auch viele Musk-Kritiker: „Dir hat er viel Freude bereitet, uns Depressionen“, schreibt einer und spielt damit auf die Wirren an, die der Tesla- und SpaceX-CEO derzeit auf dem Kryptomarkt mit seinen Tweets auslöst. Seine Krypto-Tweets seien Grund zu großer Trauer, schreibt ein anderer. Zahlreiche Kommentare, oft mit Memes versehen, zielen in dieselbe Richtung.

Tatsächlich hat sich Musk – um Eskapaden war der 50-Jährige noch nie verlegen – in den vergangenen Wochen zu einer Art Bitcoin-Influencer entwickelt. Mit seinen Tweets schickte er die Kryptowährung erst auf Höhenflug, als er ankündigte, Tesla habe Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und werde die Digitalwährung künftig als Zahlungsmittel akzeptieren.

Als er im Mai einen Rückzieher machte und Bitcoin für seine schlechte Umweltbilanz kritisierte, sorgte er für eine Talfahrt der Kryptowährung. Bis heute hat sie sich – auch aufgrund von Restriktionen aus China – nicht erholt. Musk hingegen hat längst auf Dogecoin umgeschwenkt, eine Kryptowährung, die vor Jahren als eine Art Witz gestartet war. Dementsprechend viele Hundebilder finden sich in den Kommentaren zu Maye Musks Geburtstagspost.

Abgesehen von den Krypto-Fans meinen es die meisten Kommentatoren unter Maye Musks Post aber gut mit dem Geburtstagskind, attestieren ihm „cuteness“ und gratulieren eifrig. Elon Musk sei ein echter Rockstar, meint einer. Angesichts seiner Skandale – öffentlicher Marijuana-Konsum, zahlreiche Twitter-Wortgefechte oder Affären mit Hollywood-Schauspielerin Amber Heard – ist das nicht recht weit hergeholt.

Vor allem aber ist Elon Musk ein Selfmade-Milliardär, der Twitter liebt, der mit Tesla E-Autos massenfähig gemacht hat und der mit SpaceX aktuell die Raumfahrtbranche umkrempelt. Um kaum einen Firmenchef gibt es einen größeren Kult. Und wo Kult ist, da klingen auch Misstöne an.