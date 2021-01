Tesla-CEO Elon Musk jetzt reichster Mensch der Welt: Deshalb liegt er vor Jeff Bezos und Bill Gates

Der Höhenflug von Multimilliardär und Start-up-Guru Elon Musk scheint kein Ende zu nehmen. Laut „Bloomberg Billionaires Index“ ist der Tesla-CEO jetzt reichster Mensch der Welt.

Palo Alto (Kalifornien) – Dem Milliardärs-Ranking „Bloomberg Billionaires Index“ zufolge überholte der exzentrische Tech-Milliardär Elon Musk nach Microsoft-Mitbegründer Bill Gates nun auch Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der 49-jährige CEO des US-amerikanischen Elektroauto-Herstellers Tesla* gilt von nun an als reichster Mensch der Welt. Der Gründer des Automobil-Unternehmens ist auch Gründer und Chef des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX. Auch an PayPal war Elon Musk beteiligt.

Sowohl Tesla-Chef Elon Musk als auch der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der seit Oktober des Jahres 2017 kontinuierlich die Spitzenposition in Bloombergs Superreichen-Rangliste innehielt, profitieren als Großaktionäre ihrer eigenen Unternehmen in extremem Ausmaß von deren rasanten Kursentwicklungen an der Börse. Vor allem der Börsenwert von Elektro-Autobauer Tesla ist innerhalb kürzester Zeit explosionsartig gewachsen. Die Aktien des kalifornischen Unternehmens sind innerhalb des vergangenen Kalenderjahres um sage und schreibe mehr als 700 Prozent (!) gestiegen. Dank weiterer Börsengewinne der Tesla-Aktie zu Beginn des Jahres 2021 stieg das geschätzte Vermögen des 49-Jährigen gebürtigen Südafrikaners demnach auf 195 Milliarden US-Dollar (159,3 Milliarden Euro). Alles zu Elon Musks rasantem Aufstieg und die Top-5 von Bloomberg-Index und Forbes-Liste lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks