Erstaunliche Tesla-Kurve: Auto-Papst erklärt E-Auto-Erfolg mit Corona-Vergleich - „Beispiel für ...“

Für Elon Musk war 2020 ein Erfolgs-Jahr. Die Tesla-Aktie stieg immens. Das entging auch Auto-Papst Ferdinand Dudenhöffer nicht. Der zieht einen eindrücklichen Vergleich.

Palo Alto - Der US-Automobilhersteller Tesla hat im letzten Quartal des Jahres 2020 so viele Autos wie nie zuvor ausgeliefert. Damit bricht der Elektroautobauer sogar seine eigenen Rekorde: Mit einem Absatz von 180.570 Autos wurden die knapp 140.000 Exemplar aus dem dritten Quartal nämlich noch einmal deutlich übertroffen. Auf das Jahr gerechnet konnte Tesla eigenen Angaben nach den Absatz um 36 Prozent auf 499.550 Autos steigern - und somit das gesteckte Ziel von einer halben Million ausgelieferter Fahrzeuge so gut wie erfüllen.

Durch einen Höhenflug der Aktie wurde Tesla-Chef Elon Musk im Jahr 2020 zu einem der aktuell reichsten Männer der Welt. Der Wert für die Tesla-Aktie stieg 2020 um mehr als 700 Prozent und damit auf zuletzt 550 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu kommt Volkswagen auf 82 Milliarden Euro, die BMW-Aktie auf 47 Milliarden und Daimler auf 62 Milliarden. Anfang 2020 startete die Produktion in dem neuen Werk in China: die Gigafactory 3. Ziel ist es, dass dort einmal rund eine halbe Million Autos pro Jahr gebaut werden. In Grünheide in Brandenburg entsteht ebenfalls aktuell eine Tesla-Fabrik, in der ab Juli produziert werden soll. Das wäre weniger als zwei Jahre, nachdem Elon Musk ankündigte, das Werk in Deutschland zu errichten.

Im Video: Tesla liefert 2020 halbe Million Fahrzeuge aus

Tesla-Fabrik von Elon Musk: 2020 Erfolgs-Jahr

Dieser Erfolg entging Ferdinand Dudenhöffer nicht. Der 68-Jährige forscht und lehrt an der Hochschule St. Gallen Automobilwirtschaft und gilt als Experte der Auto-Branche. Auf Twitter veröffentlichte er ein großes Lob für Tesla und damit Elon Musk. Er twitterte „Gut gemacht, Elon Musk“ und zeigte den Zuwachs der Tesla-Verkäufe weltweit in einem Diagramm.

Nur für den Fall, dass jemand mal ein Beispiel für eine Exponentialfunktion sucht, scherzte Dudenhöffer - angesichts der Corona-Fallzahlen in vielen Teilen der Welt, scheint die verzweifelte Suche nach einem derartigen Zahlenbeispiel allerdings ein eher unwahrscheinliches Szenario zu sein. (dpa/aka)

Tech-Ikone Elon Musk hat Tesla und SpaceX an die Spitze des Erfolgs geführt. Jetzt enthüllte er einen Ratschlag, der CEOs auf der ganzen Welt hellhörig machen dürfte.