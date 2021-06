Elon Musk: Sein neues Zuhause ist 6 x 6 Meter groß und kostet 50.000 Dollar  

Elon Musk wohnt jetzt in einem 37 Quadratmeter Tiny House am SpaceX Weltraumbahnhof in Texas. Immerhin etwas größer als die Raumkapsel hinter ihm (Archivbild).

Milliardär sucht Nachbarn

Von Bettina Menzel schließen

Der SpaceX-Gründer Elon Musk bestätigt auf Twitter, seinen Hauptwohnsitz in ein Fertighaus in der Nähe der Starbase in Texas verlegt zu haben. Kostenpunkt: 50.000 US-Dollar.

Texas/USA - Der Milliardär Warren Buffet ist für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt. Er lebt noch immer in dem Haus, das er im Jahr 1958 für 31.500 US-Dollar gekauft hat. Elon Musk scheint ihm jetzt Konkurrenz machen zu wollen: Der zweitreichste Mensch der Welt wohnt eigenen Angaben zufolge nun in einem Tiny House mit rund 37 Quadratmetern. Es soll in Boca Chica Village im Bundesstaat Texas liegen und 50.000 US-Dollar kosten.

Für den SpaceX-Gründer ist vor allem die Lage attraktiv, denn das Fertighaus liegt in unmittelbarer Nähe zum künftigen Weltraumbahnhof in Texas. SpaceX will dort eine kleine Stadt namens Starbase bauen, Elon Musk sucht jetzt also Nachbarn. „Starbase wird in den nächsten ein oder zwei Jahren um mehrere Tausend Menschen anwachsen“, schreibt Musk dazu auf Twitter. SpaceX sucht Arbeitskräfte, die sich auch in Starbase niederlassen wollen. Vor allem Ingenieure, Techniker und Bauarbeiter sind gefragt.

Elon Musk: So sieht sein Tiny Haus aus

Elon Musk hat eigenen Angaben zufolge alle Anwesen bis auf eines verkauft. Den Gegenwert von 100 Millionen US-Dollar soll er in SpaceX investiert haben. Das jetzige Tiny Haus ist etwa 6 x 6 Meter groß. Die Grundeinheit kann theoretisch sowohl gestapelt als auch nebeneinander gesetzt werden, Musk scheint aber mit 37 Quadratmetern auszukommen. Sein Fertighaus ist in vier Bereiche gegliedert: Badezimmer, Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Mit seiner Frau Grimes und Sohn X Æ A-12 könnte das etwas eng werden.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

Boxable: Das Unternehmen hinter Elon Musks neuem Hauptwohnsitz

Das US-Unternehmen Boxable baute das Haus für Elon Musk, wie aus einem Bericht von Techstory hervorgeht. Boxable ist keine Unbekannte. Die Firma wurde 2017 in Las Vegas gegründet und fiel bereits in Werbevideos durch eine gewisse Nähe zu Tesla und SpaceX auf – die Macher wendeten sich direkt an Elon Musk.

Hey @elonmusk, @_BOXABL wants to help you build Starbase. What do you think? pic.twitter.com/AV1ke0mMBn — World of Engineering (@engineers_feed) March 4, 2021

Boxable versucht ein Problem unserer Zeit zu lösen: Teure Mieten und Wohungsnot. Der Wohnbau sei langsam und teuer, sagt Galiano Tiramani, einer der Gründer des Unternehmens in einem Video. Beim Hausbau würde alles noch in Handarbeit erfolgen: „Die Methoden haben sich seit 100 Jahren nicht geändert“, so Galiano weiter. Alle anderen Produkte wie Handys oder Autos würden bereits in der Fabrik gefertigt – mit hoher Qualität und niedrigen Preisen. Boxable wolle die von Henry Ford erfundene Fließband-Montage auch für den Hausbau nutzen und die Tiny Häuser in Massenproduktion anfertigen.

SpaceX: Tiny Häuser bald auf dem Mars?

SpaceX hat sich zum Ziel gesetzt, den Mars zu besiedeln. Raketentests waren zuletzt vielversprechend, doch es bleibt noch viel zu tun. Wenn es nach Boxable geht, könnte Elon Musk immerhin sein Wohnungsproblem auf dem Mars schon gelöst haben: Das Unternehmen schlägt in einem Werbevideo Fertighäuser auf dem Mars vor. Was Elon Musk von der Idee hält, ist bislang nicht bekannt.

Das Alleinstellungsmerkmal von Boxable ist der Versand: Die Einheiten können gefaltet werden und sind dann nur rund 2,5 Meter breit und damit kompatibel mit herkömmlichen Versandmethoden wie Containerschiffen, Zügen, Lastwagen – oder vielleicht auch Raketen? Zwei bis vier US-Dollar soll der Versand pro Meile ab Las Vegas kosten. Ob dieser Preis auch für die Marsbesiedlung in 140 Millionen Meilen Entfernung gilt, verrät Boxable nicht.