Twitter setzt neues Abo offenbar aus – womöglich steht auch Ärger mit US-Wettbewerbsbehörde ins Haus

Von: Bettina Menzel

Ein durch „Twitter Blue“-Abo verifizierter Parodie-Account von Jesus Christus auf Twitter. © IMAGO/Andre M. Chang/ ZUMA Wire

Seit Elon Musks Übernahme von Twitter gibt es beinahe täglich Änderungen. Am Freitag konnten sich Nutzer plötzlich nicht mehr zum neuen Abo anmelden.

San Francisco – Seit Elon Musk Twitter übernahm, gab es eines nicht beim Kurznachrichtendienst: Langeweile. Innerhalb von zwei Wochen feuerte der Milliardär erst die Geschäftsführung, dann die Hälfte der Twitter-Belegschaft – das allerdings offenbar übereilt, denn er versuchte einige der Angestellten wieder zurückzuholen. Am Freitag nahmen dann auch hochrangige Manager in Schlüsselpositionen ihren Hut. Mittlerweile warnte der neue Twitter-Chef selbst bereits vor einer möglichen Insolvenz der Plattform. Um mehr Geld in die Twitter-Kassen zu spülen, führte Musk blaue Haken für alle ein – für den Preis von monatlich acht US-Dollar (etwa 7,85 Euro). Doch die Anmeldung zum Abo war laut Forbes am Freitag urplötzlich wieder verschwunden – und womöglich steht Musk bald Ärger mit der US-Wettbewerbsbehörde ins Haus.

Elon Musk berichtet von Höchststand aktiver Nutzer: Twitter ist alles, nur nicht langweilig

Am vergangenen Donnerstag sprach der neue Twitter-Chef Elon Musk von einem neuen Höchststand aktiver Nutzer auf der Plattform. „Die Nutzung von Twitter nimmt weiter zu. Eines ist sicher: Es ist nicht langweilig!“, resümierte der neue CEO. Das von außen betrachtete eher erratisch anmutende Hin und Her im Unternehmen ist aus Sicht des Milliardärs offenbar gewollt. Twitter werde in den kommenden Monaten eine Menge dummer Dinge tun, so Musk. „Wir werden beibehalten, was funktioniert, und ändern, was nicht funktioniert.“

Ob der Twitter-CEO die Verwirrung um das Verifizierungssymbol, den „blauen Haken“, rückblickend betrachtet für eines dieser „dummen Dinge“ hält, ist nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass sich nach Einführung der Funktion zahlreiche Accounts als andere ausgaben und Twitter plötzlich ein Problem mit verifizierten „Fake-Accounts“ hatte. Vor Musks Übernahme wurden die blauen Haken auf Twitter nach einer Identitätsprüfung an Prominente, Politiker, Unternehmen und staatliche Institutionen vergeben. Nach dem neuen System sollte das Häkchen aber jeder bekommen, der das 8 Dollar-Abo (7,85 Euro) bezahlte – ohne die Identität nachzuweisen.

Das Problem dieser neuen Idee führte die US-Komikerin Kathy Griffin dem Twitter-Chef anschaulich vor Augen: Sie nannte sich kurzerhand in „Elon Musk“ um – inklusive blauem Haken neben dem Namen. Ihr Twitter-Konto wurde daraufhin gesperrt und Musk stellte persönlich auf Twitter klar, dass Parodie-Konten künftig das Wort „Parodie“ direkt im Namen führen müssten – ansonsten würden sie ohne Vorwarnung gesperrt. Hat das Abo-Modell nun schon wieder ausgedient? Am Freitag konnten Nutzer laut Forbes jedenfalls plötzlich kein neues Abo mehr abschließen.

Kein Twitter Blue? Nutzer können sich offenbar nicht mehr für Abo anmelden

Twitter habe neue Anmeldungen für sein monatliches Abo deaktiviert, berichtete Forbes am Freitag. Offenbar war die Funktion des „blauen Hakens für alle“, die es Benutzern ermöglicht, ein blaues Verifizierungssymbol ohne Identitätsprüfung zu erhalten, nicht mehr verfügbar. Die Plattform selbst hatte sich zunächst nicht dazu geäußert, hieß es. Ursprünglich war die Anmeldung zum Abo „Twitter Blue“ nur für User aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland möglich gewesen.

Das Abo sollte dem Kurznachrichtendienst Einnahmen bescheren, denn der Rückzug von Werbekunden machte Twitter zu schaffen, die ihre Ausgaben angesichts der Probleme vorerst auf Eis gelegt hatten. Das Wirtschaftsmodell des Unternehmens hängt zu 90 Prozent von Werbung ab. Experten prognostizieren mittlerweile 39 Prozent weniger Werbeeinnahmen in den Jahren 2023 und 2024.

Verstieß Twitter bereits gegen Vereinbarung mit US-Wettbewerbsbehörde?

Das Chaos der vergangenen Tage hatte sogar die US-Verbraucherschutzbehörde FTC (Federal Trade Commission) zu einer seltenen Warnung veranlasst. „Wir verfolgen die jüngsten Entwicklungen bei Twitter mit großer Sorge. Kein Geschäftsführer oder Unternehmen steht über dem Gesetz“, erklärte ein Sprecher. Verstöße gegen ein Abkommen mit der Behörde in Sachen Datensicherheit und Datenschutz könnten Bußgelder in Millionenhöhe nach sich ziehen.

Am Freitag berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Rechtsexperten, dass Twitter nur zwei Wochen nach Musks Übernahme bereits gegen die Zustimmungsvereinbarung mit der FTC verstoßen haben könnte. Womöglich habe Twitter der US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde eine Änderung der Firmenstruktur nicht rechtzeitig gemeldet. Musk hatte das Unternehmen am 27. Oktober übernommen, auch Käufe und Fusionen fallen unter diese Regelung. Alex Spiro, Musks Anwalt, sagte CNN am Donnerstag, dass „wir uns in ständigem Dialog mit der FTC befinden und eng mit der Behörde zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften einhalten.“ (bme/dpa)