Elon Musk dementiert Nähe zu Putin – Kritiker bezweifeln das

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Elon Musk ist bisher als großzügiger Unterstützer der Ukraine aufgetreten – nun scheint er sich neuen Berichten zufolge immer mehr auf die Seite Putins zu schlagen.

Washington – Tech-Milliardär Elon Musk versicherte erst den Ukrainern seine Hilfe – nun scheint er es sich mehreren Berichten zufolge aber anders überlegt zu haben. In den vergangenen Tagen schwenkte Musk immer mehr auf den Kurs des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein.

Ukraine-Krieg: Es gibt Probleme mit Musks Starlink-Satelliten

Am dritten Oktober veröffentlichte der Tesla-Chef einen Plan für „Frieden“ in der Ukraine und wollte auf Twitter darüber abstimmen lassen. Allerdings spielte dieser Plan eher den russischen Interessen in die Hände. Der Multimilliardär schlug zum Beispiel vor, dass die Krim als Teil Russlands anerkannt werde und dass die Ukraine „neutral“ bleibe – damit zog er sich den Zorn der ukrainischen Regierung zu.

Für viele kam der Schwenk von Musk auf die russische Seite überraschend: Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurde Musk im Westen noch als Held gefeiert, da er der Ukraine den Zugriff auf die Starlink-Satelliten gewährte. Diese laufen über Musks Firma SpaceX, wodurch es der Ukraine möglich war, Internet über Satelliten zu empfangen und trotz russischer Angriffe den Zugang ins World Wide Web aufrechtzuerhalten. Die Technologie kam auch bei Drohnen-Einsätzen zum Einsatz.

Nun berichtet aber die Financial Times, dass es bei Musks Starlink-Internetsystem in den jüngst von den Ukrainern zurückeroberten Gebieten zu Ausfällen gekommen sei. Viele der Probleme seien aus den Regionen Cherson und Saporischschja gemeldet worden. Dabei hätten die Ausfälle teilweise zu einem „katastrophalen Kommunikationsverlust“ geführt, schrieb die Financial Times unter Berufung auf einen ukrainischen Regierungsbeamten.

Elon Musk: „Ich habe mit Putin nur einmal gesprochen“

Ein zweiter Bericht der Website Vice berichtete zuvor unter Berufung auf die Politik-Beratungsfirma Eurasia Group, Musk habe vor seinen Tweets zum ukrainischen „Friedensplan“ mit Putin gesprochen. Eurasia-Group-Chef Ian Bremmer verwies demnach in einer Aussendung an die Kunden der Firma auf Angaben von Musk selbst.

Der Tech-Milliardär verteidigte sich: Das stimme nicht, schrieb Musk in einem Tweet am Dienstag. „Ich habe mit Putin nur einmal gesprochen und das war vor 18 Monaten“, ergänzte er. Dabei sei es um Raumfahrt gegangen.

Bremmer hält aber an seinen Ausführungen fest. „Elon Musk hat mir gesagt, er habe mit Putin und dem Kreml über die Ukraine gesprochen. Er hat mir auch gesagt, was die ‚roten Linien‘ des Kreml sind“, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Und er fügt hinzu: „Ich bewundere Musk seit langem als einzigartigen und weltverändernden Unternehmer, was ich auch öffentlich gesagt habe. Er ist aber kein geopolitischer Experte.“ (lma/dpa/AFP)