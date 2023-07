Elterngeld gestrichen: Kürzung gilt nur für Paare mit Kindern ab einem bestimmten Jahrgang

Einkommen ab 150.000 Euro

Von Mark Stoffers

Kürzung des Elterngeldes: Ein Sprecher der Familienministerin verdeutlicht, wer von der geplanten Elterngeld-Streichung betroffen ist – und ab wann.

Berlin – Die geplante Elterngeld-Kürzung hat in den vergangenen Tagen für viel Kritik in der deutschen Bundespolitik gesorgt. Nun hat Familienministerin Lisa Paus klargestellt, dass das Elterngeld nicht für wohlhabende Paare mit einem Einkommen von mehr als 150.000 Euro im Jahr gestrichen wird, die bereits Kinder haben und daher schon Elterngeld beziehen.

Elterngeld nicht rückwirkend gestrichen: Kürzung nur für Paare mit Kindern ab einem bestimmten Jahrgang

Dennoch will die Grünen-Politikerin bei der Kürzung des Elterngeldes aufs Tempo drücken. Das bedeutet, dass die Maßnahme in Folge des Bundeshaltes im Dezember beschlossen werden soll, damit die Streichung des Elterngeldes für Wohlhabende ab Januar 2024 in Kraft treten kann.

+ Die geplante Kindergeld-Streichung erhitzt die Gemüter. Nun hat ein Sprecher der Familienministerin sich nochmals geäußert und auf den „Bestandschutz“ verwiesen. (Montage) © Micha Klootwijk/imago/Marcel Kusch/dpa

„Wer bereits Elterngeld oder Elterngeld plus bezieht, hätte weiter Anspruch darauf“, sagte ein Sprecher des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am Sonntag den Zeitungen der Funke Medien. Damit stellte der Sprecher des Familienministeriums klar, dass die Streichung des Elterngeldes, bei dem es ums Einkommen geht, ab einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von mehr als 150.000 Euro nicht rückwirkend erfolgen soll. Der Sprecher verwies zudem auf den „Bestandsschutz“, um klarzustellen, wenn die geplante Neuregelung des Elterngeldes treffen soll.

Elterngeld-Kürzung: Streichung erfolgt nur für Paare mit Kindern ab einem bestimmten Jahrgang

Demnach sind nur wohlhabende Paare von der Elterngeld-Streichung betroffen, deren Kind oder Kinder nach dem 1. Januar 2024 geboren werden. Bereits nach der Verabschiedung des Etats für den Bundeshaushalt 2024 hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Regierungsbefragung der Kritik gegenüber der Kürzung des Elterngeldes im Bundestag gestellt und den Entschluss verteidigt.

Während auf der politischen Bühne ein weiterer Konflikt um den Vorstoß der Abschaffung der Witwenrente schwelt und die Kritik über den Renten-Vorschlag deutlich auffällt, monierte die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär die geplante Elterngeld-Streichung. Laut Bär würden die Neuerungen Frauen „abstrafen“ und wieder in eine stärkere Abhängigkeit von ihren Männern bringen. „Das trifft die Mitte der Gesellschaft ins Mark“, kritisierte Bär die geplanten Kürzungen des Elterngeldes. Vor allem „die Leistungsträgerinnen der Gesellschaft“, also besserverdienende Frauen, müssten nun wieder kürzertreten.

Elterngeld gestrichen: Bundeskanzler Scholz und Paus verteidigen die Kürzung

Bundeskanzler Scholz hingegen verteidigte die Kürzung des Elterngeldes, dessen aktuelle Einkommensgrenze noch bei 300.000 Euro Jahreseinkommen aufwärts liegt. „Das ist sehr, sehr viel“, sagte Scholz im Rahmen der Regierungsbefragung. Es sei daher „ganz vernünftig, über die richtige Kalibrierung zu reden“. Dennoch soll gewährleistet werden, dass nicht nur Mütter die Care-Arbeit tragen, sondern auch Väter in die Pflicht genommen werden und Verantwortung in der Familie übernehmen.

Darüber hinaus verteidigte auch die Familienministerin die geplante Senkung der Einkommensobergrenze für wohlhabende Paare auf 150.000 Euro. Angesichts der Sparvorgaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) habe sie keine andere Wahl gehabt. „Ich habe auf keinen Fall die Höhe des Elterngeldes kürzen wollen“, verteidigte Paus ihren Vorstoß zur Kürzung beziehungsweise Streichung des Elterngeldes.

