Energie aus Nordafrika – Studie zeigt: Region könnte Deutschlands Bedarf mindestens 60-fach decken

Von: Linus Prien

Eine Solaranlage in Marokko (Symbolbild). © Ute Grabowsky / photothek.net/ IMAGO

Die Welt sucht nach Wegen, klimafreundlich und günstig Energie zu gewinnen. Eine schwere Aufgabe. Forscher könnten in Nordafrika vielleicht eine Lösung gefunden haben.

Wuppertal – Der eskalierte Ukraine-Konflikt und die darauffolgende Energiekrise zeigen Deutschland auf schmerzhafte Weise, wozu die Abhängigkeit von einem Ressourcenlieferanten führen kann. Insbesondere, wenn es sich um beim Lieferanten um ein Regime wie das Russlands handelt. In der Konsequenz soll Deutschland nun Gas aus Katar importieren.

Denn Fakt bleibt vorerst: Als Industrienation benötigt Deutschland eine erhebliche Menge Energie. Eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) kommt nun aber zum Ergebnis, dass in Nordafrika und im Nahen Osten ein enormes Potenzial für die Gewinnung von erneuerbaren Energien existiert. Die Region könnte 400.000 Terawattstunden Strom pro Jahr generieren.

Energiepotenzial in Nordafrika: Fotovoltaik ist der Schlüssel

Gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH und dem Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme hat das DLR 17 Länder in der MENA (Middle East and North Africa)-Region in den Blick genommen. Mit der Hilfe von Satellitenaufnahmen wurden die Länder Stück für Stück analysiert.

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass der Nahe Osten und Nordafrika über erhebliches Potenzial verfügen, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Ressourcen herzustellen. Entscheidend ist die Nutzung von Solarenergie in Form von Fotovoltaik und konzentrierender Solarthermie. Entsprechend groß seien ebenfalls die Potenziale, um Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe herzustellen, heißt es laut DLR.

Energiepotenzial in Nordafrika: Region könnte Deutschland mindestens 60-fach versorgen

Die Region könnte sich jedoch nicht nur selbst versorgen – im Gegenteil: Der Studie zufolge könnte das Exportpotential aus dem MENA-Raum den Bedarf Deutschland um das 60- bis 1.200-Fache übersteigen. Diese erhebliche Spannweite ist nicht zuletzt dem Investitionsklima geschuldet. Projekte in manchen Ländern der Region seien aufgrund instabiler politischer Lagen durchaus mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund klaffen die Prognosen weit auseinander.

„Zum ersten Mal liegt uns damit eine umfangreiche Analyse vor – als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten, aber auch als Informationsquelle und Basis für Entscheiderinnen und Entscheider in Industrie und Politik“, sagt Jürgen Kern, Projektleiter der Studie. (lp)