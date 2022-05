Hohe Gaspreise: Schwimmbäder regeln Wasser-Temperaturen herunter

Von: Franziska Schwarz

Die Badesaison in Berlin (Archivbild) soll 2022 ein bisschen kühler ausfallen. © Emmanuele Contini/Imago

Heizen wird teurer, und die Energiekrise trifft auch Badeanstalten. Die reagieren nun auf die steigenden Gaspreise.

München - Die steigenden Gaspreise werden auch die Badesaison in Deutschland beeinflussen - die Schwimmbecken sollen weniger stark geheizt werden. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und liefert auch diese interessante Info mit: Badeeinrichtungen heizen üblicherweise auf 28 Grad.

Doch 2022 sollen es vielerorts zwei Grad weniger werden. Grund ist der Wille zum Sparen. Ausgenommen von der Maßnahme sollen reine Kindersommerbäder, Therapie - sowie Nichtschwimmerbecken sein. Und natürlich Bäder, die mit Solarenergie heizen, heißt es in dem Bericht.

Gaspreise in Deutschland - müssen Schwimmbäder wegen Heizkosten schließen?

Die FAZ zitierte zu dem Thema aus einer Stellungnahme der Berliner Bäder: Die Maßnahme solle 25 Prozent der Energie und mehrere Tausend Euro einsparen. In anderen Regionen verschöben manche Schwimmbäder bereits den Saisonstart - bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Wetter warm genug sei, um Gas einzusparen.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hält auch das Szenario nicht für ausgeschlossen, dass Bäder wegen verringerter Gaslieferungen ganz schließen, so die FAZ.

Die Preise für Gas und Öl sind bereits 2021 - vor dem jetzt eskalierten Ukraine-Konflikt - deutlich gestiegen: Laut Statistischem Bundesamt wurde im Zeitraum von Januar bis Dezember 2021 das Heizöl um 31 Prozent teurer, beim Gas waren es acht Prozent. Der Ukraine-Krieg hat zu weiteren Preissteigerungen geführt.

Steigende Energie-Preise in Deutschland - Kampf gegen niedrige Füllstände

Im vergangenen Winter waren die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland historisch niedrig - auch deswegen waren die Großhandelspreise stark gestiegen. In der Folge legten auch die Gaspreise für Endkunden auf breiter Front stark zu.

Am 30. April ist nun ein neues Gasspeichergesetz in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass die Gasspeicher in Deutschland zu bestimmten Daten bestimmte Füllstände aufweisen müssen. Damit soll die Versorgungssicherheit im Winter erhöht werden. An jedem 1. November sollen die Speicher künftig zu 90 Prozent gefüllt sein. (frs)