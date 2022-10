TV, Computer, Kühlschrank: Die größten Stromfresser – So sparen Sie Energie

Energiesparen ist jetzt wichtiger denn je. Aber welche Geräte haben den höchsten Verbrauch? Unsere Übersicht zeigt die größten Stromfresser.

München – Inflation, hohe Energiekosten und Sorge um Versorgungssicherheit: Strom sparen ist aktuell wie nie. Viele Verbraucher haben die größten Stromfresser inzwischen überprüft und wollen nun weitere Sparpotenziale ausloten: vom Computer über den Fernseher bis hin zum Smartphone. Lohn sich das?

Was verbraucht ein Haushalt?

Um einschätzen zu können, wo man noch Energie sparen kann, hilft es, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wofür im Schnitt wie viel Strom verbraucht wird. Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt kommt laut Verbraucherzentrale auf etwa 3050 Kilowattstunden im Jahr (das entspricht rund 80 Euro Stromkosten monatlich). Auf Unterhaltungselektronik (TV und Spielekonsolen), entfallen dabei 28 Prozent. Waschen und Trocknen machen 14 Prozent aus, Licht 13 Prozent und Kühl- und Gefriergeräte elf Prozent. Mit neun und acht Prozent folgen Kochen und Spülen.

Unterhaltungselektronik: Die großen Stromfresser

„Die größten Stromfresser sind Fernseher und Spielekonsolen“, so Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg: Der Betrieb eines durchschnittlichen Fernsehers kostet etwa 80 Euro im Jahr, der von Spielekonsolen rund 50 Euro jährlich (bei täglicher Nutzung).

Auf die Gerätegröße achten

Wie viel Strom ein Gerät verbraucht, hängt oft einfach von seiner Größe ab, erklärt Jahn: „Ein sehr großer Fernseher mit der besten Energieeffizienzklasse verbraucht noch immer deutlich mehr Strom als ein kleineres Gerät in der schlechtesten Klasse.“

PC oder Laptop: Was ist sparsamer?

Dass die Größe relevant ist, zeigt sich auch bei Computern. „Ein Desktop-PC mit Tower kostet etwa 35 Euro jährlich, ein Laptop gerade mal zehn Euro“, so Jahn. Auch die Anwendung spielt eine Rolle: Komplexe Computerspiele sind so rechenintensiv, dass sich das auch im Verbrauch niederschlägt.

Sparsames Smartphone

Das Gerät, das sich kaum auf die Stromrechnung auswirkt, ist tatsächlich das Smartphone. Wer sein Telefon täglich auflädt, verbraucht etwa 7,5 Kilowattstunden im Jahr, hätte bei früheren Strompreisen also etwa 2,80 Euro jährlich für den Betrieb bezahlt. Ähnlich wenig Einfluss auf die Stromrechnung haben auch smarte Lautsprecher. Fazit: kleines Gerät, kleines Einsparpotenzial.

Stand-by-Modus: Hier gibt es Einsparpotenzial

Einsparpotenzial gibt es an anderer Stelle aber definitiv. Geräte komplett auszuschalten, anstatt sie bei Nichtbenutzung im Stand-by-Modus zu lassen, spart in einem Drei-Personen-Haushalt 100 Euro jährlich ein. Zudem lohnt es sich, nachts den Router abzuschalten oder wenigstens das WLAN. „So ein Router hat zwar keine hohe Leistung, aber dass er das ganze Jahr 24 Stunden am Tag läuft, verursacht auch locker 40 Euro an Kosten im Jahr“, erklärt Jahn. Bei vielen Routern lassen sich Abschaltzeiten automatisieren.

Stromsparen beim Streamen über Netflix & Co.

Beim Streaming von Filmen und Serien über Netflix, Amazon Prime Video und Co. sparen kann man, indem man die Helligkeit reduziert und kleinere Geräte nutzt. Die Lieblingsserie auf dem Laptop oder Smartphone statt auf dem Fernseher zu schauen, verringert auf jeden Fall die Stromkosten. Und wer bei neueren Fernsehern auf die Hochkontrast-Funktion (HDR) verzichtet, spart ebenfalls Strom. Ob man in SD-, HD- oder 4K-Auflösung streamt, hat zwar Auswirkungen auf den Verbrauch in den Rechenzentren, nicht aber auf die eigene Stromrechnung. Wer hier reduziert, tut also vor allem der Umwelt etwas Gutes.