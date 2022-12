Energiekrise: Befürchtete Pleitewelle bei Unternehmen bleibt bisher aus

Energiekrise (Symbolbild) © Christian Ohde/IMAGO

Die aufgrund der Energiekrise erwartete Pleitewelle von Firmen bleibt bisher weiterhin aus.

Halle in Deutschland - Die Zahl der Insolvenzen sei im November im Vergleich zum Vormonat zwar leicht gestiegen, erklärte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag. „Damit verharrt das Insolvenzgeschehen jedoch vorerst weiter auf niedrigem Niveau.“

Im November meldeten laut Schnellschätzung des IWH 808 Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland Insolvenz an. Das ist der höchste Wert in diesem Jahr, im Oktober waren es 722. Auch im Jahresvergleich zeigt sich ein Anstieg um 23 Prozent. „Jedoch sind im langfristigen Vergleich die derzeitigen Insolvenzzahlen weiter niedrig“, erklärten die Forscher. In den Jahren 2015 bis 2019 waren demnach im November im Schnitt über 1000 Pleiten gemeldet worden.

„Die Insolvenzzahlen entwickeln sich bisher verhaltener als von vielen erwartet“, erklärte Steffen Müller vom IWH. Entgegen der Warnungen von Interessenvertretungen mehrerer Branchen aufgrund hoher Energiepreise und anderer Kostensteigerungen sei eine Insolvenzwelle bislang ausgeblieben. Auch in den kommenden Monaten seien keine „grundlegenden Veränderungen beim Insolvenzgeschehen“ zu erwarten.

Das IWH liefert monatlich eine Schnellschätzung zum Insolvenzgeschehen, die nach Angaben des Instituts in der Regel „nur geringfügige Abweichungen“ von den amtlichen Zahlen aufweist, die mit etwa zwei Monaten Zeitverzug veröffentlicht werden. pe/hcy