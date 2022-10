Energiekrise: Beim Gassparen ist Schweden um Längen besser als Deutschland

Von: Lisa Mayerhofer

Deutschland hat im ungewohnt kühlen September weniger Gas gespart als erwartet – und schneidet damit im EU-Vergleich schlechter ab als so manches nördlicher gelegenes Land.

Brüssel – Die Menschen und die Industrie in Deutschland haben bereits ordentlich Gas eingespart. Trotzdem ist die Bundesrepublik nach Zahlen der Europäischen Kommission beim Gassparen zuletzt langsamer vorangekommen als andere EU-Staaten.

Gaskrise: Schweden hat seinen Gasverbrauch halbiert

Deutschland hat im August zwar 28 Prozent weniger Gas verbraucht – verglichen mit dem entsprechenden Monatsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Wie aus Daten der Kommission hervorgeht, lag er im September jedoch nur noch 7,4 Prozent niedriger. Dagegen hat etwa Schweden seinen Gasverbrauch in beiden Monaten mehr als halbiert. Die Niederlande verbrauchten jeweils 28,9 und 32,2 Prozent weniger Gas. Auch andere Länder wie die baltischen Staaten, Luxemburg, Rumänien und Finnland sparten anteilig mehr. In der gesamten EU sank der Verbrauch im August um 14 Prozent und im September um 15.

Schweden hat seinen Gasverbrauch im August und September mehr als halbiert. (Archivfoto) © Carsten Rehder/dpa

Angesichts der Gasknappheit und der hohen Preise hatten sich die EU-Länder im Juli darauf geeinigt, ihren Gasverbrauch zwischen August und Ende März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent zu senken, verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Bei weitreichenden Gasversorgungsengpässen kann ein Unionsalarm ausgelöst werden, wodurch die Sparmaßnahmen verpflichtend würden.

In einigen wenigen Ländern ist der Verbrauch allerdings gestiegen. Keine Einsparungen im relevanten Zeitraum erzielte beispielsweise Spanien. Das Land verbrauchte im August 2,6 Prozent mehr Gas, im September 0,9 Prozent. Das Land hat einen Preisdeckel für Gas in der Stromproduktion eingeführt. Auch in der Slowakei und in Irland wurde in beiden Monaten mehr verbraucht. In Frankreich stieg der Verbrauch erst um 1,6 Prozent an, dann sank er um 2,5 Prozent – dort sind die Preise für Verbraucher gedeckelt.

Bundesnetzagentur: „Erste Einsparungen beim Gasverbrauch“

Vor allem in den kommenden Monaten wird es eine große Rolle spielen, wie viel die einzelnen EU-Länder an Gas sparen können. In Deutschland klappt das gerade wieder besser als im September. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am Donnerstag in Bonn Daten, denen zufolge der Gasverbrauch in der vergangenen Woche im Vergleich zu den gleichen Kalenderwochen der Jahre 2018 bis 2021 um 27 Prozent gesunken ist – auf 1759 Gigawattstunden pro Tag.

Dieser Wert bezieht sich auf den kompletten Gasverbrauch, also inklusive der Industriekonzerne. Blickt man nur auf den Verbrauch der Haushalte und kleineren Firmen, so liegt das Minus sogar bei 31 Prozent auf 608 Gigawattstunden pro Tag. Die Bundesnetzagentur hat als Ziel ausgegeben, 20 Prozent zu sparen. Netzagentur-Chef Klaus Müller sprach von „ersten Einsparungen beim Gasverbrauch“, die man sehe. „Das ist ermutigend, so müssen wir weiter machen.“

Das „Weitermachen“ ist ihm wichtig: Er will tunlichst vermeiden, dass sich Verbraucher angesichts solcher Zahlen beruhigt zurücklehnen und in ihren Sparanstrengungen nachlassen. Denn klar ist: Die richtig kalte Jahreszeit kommt erst noch. Außerdem ist die positive Entwicklung nur teilweise auf Sparanstrengungen von Firmen und Verbrauchern zurückzuführen.

Bundesnetzagentur: Gefahr von Gasmangellage längst nicht gebannt

Denn das warme Wetter spielte eine große Rolle. 11,1 Grad war die Durchschnittstemperatur in der 41. Kalenderwoche in den Jahren 2018 bis 2021. In der vergangenen Woche waren es 12,1 Grad. Je wärmer, desto besser: Dann fällt es den Menschen leichter, die Heizung auszulassen. Die Gefahr einer „Gasmangellage“ im Winter sei aber weiterhin gegeben, warnt die Bundesnetzagentur. (lma/dpa)