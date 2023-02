Die Energiemärkte im Fokus: Tipp für Verbraucher

Gas und Öl könnten wieder kritisch werden - Experten mit wichtigem Rat an Verbraucher

Von: Matthias Schneider

Technische Anlagen zur Verdichtung von Erdgas auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden in Niedersachsen: Die Gasspeicher rücken im Winter wieder in den Fokus. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Winter scheint weitgehend überstanden, die Speicher sind voll, die Preise für Gas, Öl und Strom dementsprechend verhältnismäßig niedrig. Doch der Abwärtstrend könnte sich wieder umkehren.

München - Nach der Sorge um den Winter in Deutschland, richten sich die Blicke nach Fernost. Die wirtschaftliche Erholung dort dürfte die Preise in Europa 2023 maßgeblich bestimmen. Für Verbraucher ist das richtige Timing wichtig.

Die Energiemärkte im Fokus: Gas

Die europäischen Gaspreise sind seit Anfang Februar moderat von 59 auf 49 Euro pro Megawattstunde gefallen. Damit kostet Gas gut zwei Drittel weniger als im November. Die Einflüsse in Deutschland sind günstig: Die Speicher sind noch zu (beachtlichen) 71 Prozent gefüllt, der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Mitte März Temperaturen leicht bis deutlich über dem langjährigen Mittel.



Auf dem Weltmarkt gibt es positive Entwicklungen: Die US-Erdgaspreise sind in den vergangenen Wochen abgestürzt und liegen gerade bei gut neun Dollar pro Megawattstunde. Das macht Exporte attraktiver, erklärt Thomas Peiß, Energieexperte der BayernLB: „Von den drei großen LNG-Exportnationen bedienen die USA den Spotmarkt am stärksten.“ Rein technisch wären mehr Lieferungen möglich: „Im Januar lagen die Auslastungsquoten der US-LNG-Exportterminals bei 93 Prozent. Es wäre also noch etwas Luft, die Exporte auszudehnen“, so Thomas Peiß. Mit deutlich mehr US-Gas sei aber erst langfristig zu rechnen: Bis 2025 stiegen die Exportkapazitäten um fast 50 Prozent.



Im zweiten Halbjahr könnten die Preise wieder drehen, erklärt Gabor Vogel, Rohstoffanalyst der DZ-Bank: „Wir dürfen uns nicht zu sehr von den hohen Speicherständen blenden lassen: Die russische Lücke muss 2023 trotzdem geschlossen werden. Hier spielen die LNG-Einfuhren eine wichtige Rolle – gerade, wenn die Befüllungssaison im Sommer läuft.“



Doch der Markt sei eng: „Rund 80 Prozent des LNGs ist vertraglich gebunden. Um die restlichen 20 Prozent stehen wir im Wettbewerb.“ Ein deutlich größeres Angebot erwartet Vogel für 2023 nicht: „Rein technisch sind die LNG-Kapazitäten für dieses Jahr weitgehend ausgereizt, eine Erhöhung ist nur marginal zu erwarten.“



Vergangenes Jahr habe es zudem noch Sondereffekte gegeben: „Die Chinesen haben viele gebuchte Kapazitäten, die sie vergangenes Jahr unter anderem nach Europa verkauft haben.“ Aber: „Das wird – gerade zu den aktuellen Preisen – so nicht wieder passieren: Entweder braucht China das Gas selbst – oder sie verkaufen es an asiatische Wettbewerber, wo die Preise aktuell höher sind als in Europa.“ Das ist ein relativ neues Phänomen. Vergangenes Jahr wurden die meisten Kurzfrist-Lieferungen wegen der damals höheren Preise nach Europa verschifft. Die Konsequenz: „Um Gas zu beschaffen, müssten die Preise in Europa für LNG-Exporteure dauerhaft attraktiver sein.“



Die Energiemärkte im Fokus: Tipp für Verbraucher

Aktuell sind Gastarife für durchschnittlich knapp 11,8 Cent pro Kilowattstunde zu haben und damit unter dem Preisdeckel. Wer sich keine höheren Preise leisten will, kann sich zu diesen Konditionen über die kommende Heizperiode absichern. Volle Speicher und warmes Wetter sprechen dafür, dass es im Frühjahr noch einmal ein günstigeres Zeitfenster geben könnte. Wer finanziell flexibel ist, kann darauf pokern – mit dem Risiko steigender Preise. Gabor Vogel: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es über den Sommer günstiger wird, ist gering.“



Die Energiemärkte im Fokus: Strom

Beim Strom bleibt Gas der maßgebliche Faktor. Günstige Verbrauchertarife gibt es aktuell für unter 37 Cent pro Kilowattstunde, auch regionale Anbieter locken mit Tarifen in dieser Größenordnung.



Die Energiemärkte im Fokus: Öl

Vergangenen Freitag ging ein kleines Beben durch die Ölmärkte: Russland kündigte an, seine Produktion im März um fünf Prozent zu senken. Das entspricht ungefähr 0,5 Prozent der weltweiten Förderung. Rohstoffanalyst Gabor Vogel ordnet die Ankündigung ein: „Russland hat die Förderkürzung zunächst nur für März angekündigt. Der eine Monat wird den Markt nicht auf den Kopf stellen.“ An der fehlenden Nachfrage liege es nicht: „Ich glaube, dass Russland weiterhin Käufer findet, weil das russische Öl im Vergleich zu Brent aktuell 26 Dollar günstiger gehandelt wird.“ Denn nur die G7-Staaten sanktionieren russisches Öl.



„Es ist wohl eher ein symbolisches Manöver, eine Reaktion auf die westlichen Sanktionen: Man will zeigen, dass man dem Westen schaden kann. Nach dem Motto: Wir haben es bei Gas versucht und warum sollten wir das bei Öl nicht auch probieren“, sagt der DZ-Bank-Analyst.



„Bedeutsamer für die kommenden zwölf Monate ist die Ankündigung der Opec+, dass sie russische Ausfälle nicht ausgleichen wird.“ Das beschränkte Angebot treffe heuer auf steigende Nachfrage: „Für 2023 haben wir auf der Angebotsseite eine sehr hohe Opec-Disziplin unterstellt und auf der anderen Seite eine Nachfrage in China, die sich dynamisch nach oben entwickelt.“ Dort seien allein im Januar 50 Prozent mehr Flugzeuge in der Luft gewesen als im Dezember.



„Der chinesische Einfluss sollte sich bei Rohöl bereits im Frühjahr bemerkbar machen, im zweiten Halbjahr wird sich die Konjunkturperspektive im Rest der Welt auch wieder aufgehellt haben.“ Was die Preise von aktuell 86 Dollar pro Barrel in die Höhe treiben dürfte: „Es spricht viel dafür, dass die globale Nachfrage die Preise mittelfristig auf 95 Dollar und langfristig auf 100 Dollar treiben wird.“ Teurer werde es nur, wenn Russland langfristig weniger fördert.



Auch Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch sieht unter den aktuellen Voraussetzungen einen überversorgten Markt im ersten Quartal: „Im zweiten Quartal ist der Markt nahezu ausgeglichen, im zweiten Halbjahr droht dagegen weiterhin ein beträchtliches Angebotsdefizit.“



Die Energiemärkte im Fokus: Tipp für Verbraucher

Laut dem Vergleichsportal Heizoel24 kostet Heizöl mit 1,02 Euro pro Liter gerade so viel wie vor einem Jahr. Noch zum Jahreswechsel war es über 1,20 gewesen, der Jahrestiefststand lag heuer bei knapp einem Euro. Aktuell sind die europäischen Gasölspeicher – Vorprodukt für Heizöl und Diesel – voll und der Welt-Rohölmarkt überversorgt. Das dürfte sich durch den Wegfall russischer Diesellieferungen und die Erholung Chinas drastisch ändern. Falls das eintritt, wäre es sinnvoll, die Heizöltanks bereits im Frühjahr zu befüllen und nicht erst im Herbst.

