Nicht nur Gaskonzerne profitieren: Wie auch der Staat mit der Energiekrise kräftig abkassieren könnte

Von: Momir Takac

Gas- und Energie-Krise in Deutschland: Fallen die Steuern beim Gas weg? (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Viele Haushalte in Deutschland zittern wegen der drohenden Preisexplosion bei Gaspreisen. Dem Staat beschert die Energiekrise Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe.

Berlin - Angesichts der durch Russland provozierten Energiekrise zahlen private Haushalte in Deutschland bereits jetzt deutlich höhere Preise. Ab Herbst wird der Betrag noch einmal kräftig steigen. Das Bundeskabinett billigte die Gasumlage, wodurch Gas-Importeure wie Uniper und RWE ab Oktober den allergrößten Teil ihrer hohen Zusatzkosten weiterreichen können.

Energiekrise erweist sich für den Staat als Goldgrube

Durch die Gasumlage, die laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zwischen 1,5 und fünf Cent pro Kilowattstunde liegen könnte - die genaue Höhe soll am 15. August genannt werden -, drohen Privathaushalten Mehrkosten von bis zu 2000 Euro im Jahr.

Noch diskutiert wird, ob auf die Gasumlage auch Mehrwertsteuer erhoben wird. Das wolle die Regierung vermeiden, sagte Habeck dem Tagesspiegel. Ohnehin verdient neben den Konzernen der Bund reichlich an der Energiekrise. Das Verbraucherportal Verivox berechnete in einer Analyse, dass Haushalte 2022 mehr als 3,6 Milliarden Euro zusätzlich an Mehrwertsteuer an den Fiskus zahlen als noch 2021. Der Spiegel berichtete darüber.

Mögliche Mehrwertsteuer auf Gas-Umlage könnte Staat noch einmal drei Milliarden Euro mehr einbringen

Berechnungsgrundlage war der Durchschnittswert von 6,56 Cent für eine Kilowattstunde Gas im vergangenen Jahr. Das ergibt eine Mehrwertsteuer von 3,3 Milliarden Euro. Nimmt man an, dass Kunden dieses Jahr genauso viel Gas benötigen wie 2021, würden insgesamt 6,9 Milliarden Euro in die Staatskasse fließen.

Sollte sich die Ampel-Koalition dazu entschließen, auch die ab Oktober geltende Gasumlage mit einer Mehrwertsteuer zu belegen, könnten nochmals bis zu 2,9 Milliarden Euro in die Haushaltskasse des Bundes wandern. Ein Experte attestiert der Söder-Regierung in Bayern zentrale Fehler bei der Energieversorgung. (mt)