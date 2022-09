Galoppierende Energiepreise beunruhigen Betriebe - DIHK: „Bei uns laufen die Telefone heiß“

Von: Patricia Huber

Um die steigenden Energiepreise zu dämpfen, fordert die CDU einen Deckel für Gas- und Strompreise. Alle Informationen zur Energiekrise im News-Ticker.

Update vom 8. September, 12.00 Uhr: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Politik aufgefordert, angesichts der Notlage vieler Unternehmen für ausreichend Energie zu sorgen. „Bei uns laufen die Telefone heiß von Betrieben, die gar keine Versorgungsverträge mehr kriegen, also die keine Energie mehr bekommen ab Januar“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Donnerstag im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, nicht nur Unternehmen zu helfen, die in Not gerieten – sondern schon im Voraus dafür zu sorgen, dass genug Energie da sei. „Die Angst ist groß“, sagte Wansleben.

Angesichts der aktuellen Lage sollte aus Sicht von Wansleben vorerst nicht auf Atomenergie verzichtet werden. „Jetzt müssen wir auf Nummer sicher gehen“, sagte er. Es gebe streitige Diskussionen zu dem Thema in den eigenen Reihen. Es gebe natürlich viele, die nichts mit Atomkraft anfangen könnten. „Aber die Waage hat sich jetzt ganz klar gedreht.“ Die Regierung müsse darauf achten, „jetzt wirklich wieder Sicherheit reinzukriegen“.

CDU fordert Gas- und Strompreisdeckel

Erstmeldung vom 8. September, 11.36 Uhr: Berlin – Die engste CDU-Spitze um Parteichef Friedrich Merz will die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit eigenen Vorschlägen zur Entlastung der Bürger und Unternehmen von den hohen Energiepreisen unter Zugzwang bringen. Ein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegender Entwurf für den Energie-Leitantrag zum anstehenden Bundesparteitag sieht für private Haushalte einen Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom und Gas vor. Das Treffen der 1001 Delegierten beginnt am Freitag in Hannover.

In dem Entwurf für den Energie-Leitantrag heißt es über den Gasdeckel: „Als Gas-Grundbedarf sollen 75 Prozent des Vorjahresverbrauches gelten und hierfür ein Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert werden.“ Das Papier war am Mittwochabend final abgestimmt und an die Vorstandsmitglieder geschickt worden.