Energiekrise: Heizen mit Holz immer beliebter – Brennholz-Diebstähle häufen sich

Von: Patricia Huber

Immer häufiger werden Holzstämme geklaut. GPS-Tracker sollen jetzt die Diebe entlarven. © Volker Rauch/Imago Images

Nahezu alle Rohstoffe werden teurer - so auch Holz. Daher wird Brennholz-Diebstahl zu einem immer größeren Problem, welches nun durch GPS-Tracker gelöst werden soll.

München - Die Preise für Gas und Öl steigen in Folge des Ukraine-Krieges immer weiter und die Entwicklung ist nahezu unberechenbar. Daher sind immer mehr Verbraucher auf der Suche nach günstigeren Heizmöglichkeiten. In neueren, gut gedämmten Gebäuden erfreuen sich Wärmepumpen immer größerer Beliebtheit. Doch in Altbauten kann das schnell teuer werden. Die guten alten, mit Holz beheizten, Öfen werden nun auch immer häufiger angeworfen.

Brennholz-Diebstahl: GPS-Tracker sollen Diebe entlarven

Dazu braucht es jedoch auch entsprechendes Brennholz. So manch einer würde da natürlich auf die Idee kommen, einfach in den nächstgelegenen Wald zu gehen und sich dort ein wenig Holz zu holen. Ganz abgesehen davon, dass das wohl Mengen-technisch wenig effektiv ist, kann man sich damit auch strafbar machen. Denn jeder Wald hat schließlich einen Besitzer. Nimmt man dann einfach Holz mit, ist das schlichtweg Diebstahl.

Das scheint jedoch einige Menschen nicht davon abzuhalten. Denn wie Bild.de berichtet, kommt es immer häufiger zu Holzdiebstählen. Der Förster Klaus Kagerer, der bei der Forstverwaltung München angestellt ist, erklärt, dass der steigende Preis für Energie, aber auch die höheren Kosten für Brennholz, Schuld an der steigenden Anzahl an Langfingern ist. Daher möchte der Förster nun vorsorgen und die Baumstämme mit GPS-Trackern ausstatten. Diese sehen aus wie simple Nägel und werden ins Holz geschlagen. Wenn dann ein Baumstamm geklaut wird, kann er ganz einfach zum Dieb zurückverfolgt werden.

Holzdiebstahl: Bis zu 5000 Euro Schaden für die Münchner Forstverwaltung

Etwa 2500 bis 5000 Euro Schaden hat die Münchner Forstverwaltung im Jahr durch Holzdiebstahl. Das erklärte eine Sprecherin Bild.de. Und: „Da wir eine verstärkte Nachfrage bei Brennholz bemerken, gehen wir davon aus, dass auch hier der Holzdiebstahl zunehmen könnte.“ Der Schaden könnte bald also noch deutlich höher ausfallen.

Wer trotzdem sein Brennholz legal im Wald sammeln möchte, kann bei der Gemeinde nach einem sogenannten Holzsammelschein fragen. Dieser kostet laut agrarheute.com meist zwischen 5 und 30 Euro. Wer einen solchen Schein hat, darf dann in den Gemeindegebieten und Wäldern sammeln, welche auf dem Schein beschrieben sind. Aber: Auch dann darf nur Holz gesammelt werden, welches am Boden liegt. (ph)