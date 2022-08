Corona, Energiepauschale, Gas-Umlage: Was Sie für den Herbst wissen müssen

Von: Lisa Mayerhofer

Im September kommt die Energiepreispauschale für Erwerbstätige – und im Oktober dann die Gas-Umlage für Verbraucher. Eine Übersicht über wichtige Neuerungen im Herbst.

Berlin – Ab September fallen Maßnahmen wie der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung wieder weg. Dafür soll dann die Energiepreispauschale für Erwerbstätige kommen. Außerdem müssen sich Verbraucher im Oktober auf höhere Energiekosten – unter anderem wegen der Gas-Umlage – sowie neue Corona-Regelungen einstellen.

Energiepreispauschale: 300 Euro brutto kommen im September

Im September gibt es für Erwerbstätige erst einmal eine Finanzspritze vom Staat: Die Einmalzahlung von 300 Euro brutto soll in diesem Monat jedem einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen mit dem Gehalt überwiesen werden. Die Energiepauschale unterliegt allerdings der Einkommensteuer – das heißt, dass nur Arbeitnehmer, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen unter dem steuerlichen Grundfreibetrag von rund 10.000 Euro bleiben, von dem vollen Betrag profitieren.

Laut Finanzministerium werden von der Energiepauschale im Durchschnitt 193 Euro netto bei den Beschäftigten ankommen. Dabei liege die Spanne der Abzüge je nach Gehalt zwischen null und 142,42 Euro. Selbstständige können den Betrag von der Steuer-Vorauszahlung abziehen. Wer kein Einkommen bezieht – wie etwa viele Rentner oder Hartz-IV-Empfänger – erhält die Pauschale nicht.

Im Oktober wird die Gas-Umlage eingeführt

Dabei ist es für Verbraucher ratsam, das erhaltene Geld zu sparen: Sie werden es für die Bezahlung ihrer Energiekosten brauchen. Denn im Oktober soll die staatliche Gas-Umlage für Firmen und Privathaushalte eingeführt werden; dazu werden noch marktgetriebene drastische Preissteigerungen bei den Kunden ankommen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte zuletzt eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde, in der sich die Gas-Umlage voraussichtlich bewegen werde. Bei einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr wären das 300 bis 1000 Euro. In der Koalition wird wegen der hohen finanziellen Belastung für Verbraucher gerade diskutiert, welche zusätzlichen Entlastungen es geben muss und ob diese gleichzeitig mit der Umlage kommen müssen. Geprüft wird unter anderem ein Wegfall der Mehrwertsteuer auf die Umlage.

Neue Corona-Regeln für Herbst und Winter

Darüber hinaus hat die Bundesregierung im August ein mehrstufiges Schutzkonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Herbst und Winter vorgestellt. Weiterhin bundesweit gelten soll die Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr. Auch für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll die Masken- und Testnachweispflicht bestehen bleiben, allerdings mit bestimmten Ausnahmen. Nicht gerüttelt werde an der Isolationspflicht für Corona-Infizierte sowie an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, hieß es.

Die Bundesländer können nach den neuen Corona-Regeln zudem zum Schutz des Gesundheitswesens und der kritischen Infrastruktur weitere Maßnahmen beschließen, wie es in einer Mitteilung der beiden Ministerien weiter hieß. Dazu gehört unter anderem eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, in öffentlich zugänglichen Räumen sowie in Schulen ab der fünften Klasse, sofern dies für die Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichts erforderlich sei.

Die Regelung soll in der ersten Septemberwoche vom Bundestag beschlossen werden und vom 1. Oktober bis zum 7. April kommenden Jahres gelten. Die bisherige Regelung, die am 23. September auslaufen würde, soll bis Ende September verlängert werden. Die Änderungen sollen in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren eingebaut werden, dazu will die Regierung voraussichtlich am 24. August eine sogenannte Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen beschließen. (lma/dpa/AFP)