Rentner in der Armutsfalle: „Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen“

Von: Patricia Huber

Teilen

Viele Rentner fühlen sich angesichts steigender Preise vergessen. Auch bei der Energiepauschale gehen viele leer aus. Die VdK-Präsidentin Verena Bentele schlägt jetzt Alarm.

Berlin – Im kommenden Monat dürfen sich sehr viele Deutsche über mehr Geld auf dem Konto freuen. Denn dann wird die Energiepauschale an alle einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer ausgezahlt. So gut das auch klingt – die Pauschale wurde auch schon stark kritisiert. Denn eine Bevölkerungsgruppe scheint dabei komplett vergessen worden zu sein: die Rentner. Sie erhalten die Pauschale nämlich nur, wenn sie ihre Rente auch versteuern oder ein steuerpflichtiges Einkommen beziehen. Doch das ist bei weitem noch nicht bei allen der Fall, weshalb ein großer Teil leer ausgeht.

Keine Energiepauschale für Rentner: „Lage spitzt sich zu“

Daher hat der Sozialverband VdK die Bundesregierung aufgefordert, bei ihren Plänen zur Entlastung die Rentner nicht zu vergessen. „Für Rentner in Deutschland spitzt sich die Lage immer weiter zu. Viele unserer Mitglieder wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete noch bezahlen sollen“, erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Dienstag in Berlin.

Die Rentner lebten längst vom Ersparten, sofern sie dies überhaupt haben. Die Rentenerhöhung vom Juli werde von der Inflation längst aufgefressen. „Diese Menschen haben das Gefühl, dass die Regierung sie vergisst“, sagte Bentele mit Hinweis auf die Energiepreispauschale von 300 Euro, die Rentner nicht erhalten sollen.

VdK-Präsidentin: „Die Wut wächst“

„Die Lösung für Rentner kann nicht heißen: Grundsicherung oder Tafel“, machte Bentele deutlich. „Warum sie nach einem Leben voller Arbeit nun leer ausgehen, verstehen sie nicht und macht sie zunehmend wütend. Mit jeder Woche, in der nichts passiert, wächst diese Wut“, warnt die Vdk-Präsidentin. Der Verband sehe den sozialen Frieden in Gefahr, wenn weiterhin große Gruppen wie Rentnerinnen und Rentner an den Rand des Existenzminimums gedrängt würden.

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Auch andere Verbände äußern Kritik an der mangelnden Hilfe für Rentner. „Dass Finanzminister Christian Lindner gezielte Entlastungen für Rentner explizit ablehnt, ist ein Skandal“, erklärte der Präsident des Sozialverband Deutschlandes (SoVD), Adolf Bauer. Er empfahl dem Finanzminister, mit Betroffenen persönlich zu sprechen. (ph/dpa)