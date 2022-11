Energiepauschale für Rentner: Rentenversicherung warnt – Wo Sie jetzt Acht geben sollten

Von: Patricia Huber

Die Energiepauschale für Rentner ist für Betrüger eine optimale Gelegenheit für einen neuen Trick. Damit könnten Betroffene sogar um mehr als 300 Euro betrogen werden.

Berlin – Besonders Rentner werden häufig Opfer von Betrügern. Am bekanntesten ist wohl der Enkel-Trick. Doch Kriminelle lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um ihre Opfer hinters Licht zu führen und sich dadurch Geld zu ergaunern. Aktuell wird die Energiepauschale für Rentner, welche im Dezember ausgezahlt wird, für Betrügereien benutzt.

Rente: Betrüger ergaunern mit Energiepauschalen-Trick Kontodaten

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnt deshalb Senioren vor dieser neuen Masche. Dabei werden Rentner angerufen und darum gebeten, ihre Kontodaten zu nennen. Dies sei laut den Betrügern für die Auszahlung der 300-Euro-Energiepauschale notwendig. Das stimmt jedoch nicht. Denn die Deutsche Rentenversicherung hat ihre Kontodaten bereits. Die 300 Euro landen somit automatisch auf dem Konto, auf welches Rentner auch ihre Bezüge erhalten. Sollte also jemand am Telefon Ihre Kontodaten anfordern, legen Sie sofort auf.

Doch nicht nur die Energiepauschale wird dazu genutzt, Rentner um ihr Geld zu bringen. Häufig fordern die Anrufer die Betroffenen auch dazu auf, Geld auf ein Konto im In- oder sogar Ausland zu überweisen. Also Gründe werden hierfür häufig „Ablösegebühren“ genannt, oder dass zu viel Rente gezahlt worden sei. In diesen Fällen können Sie sicher sein, dass es sich nicht um einen Anrufer der Deutschen Rentenversicherung handelt. Diese fordert nämlich Rentner nie telefonisch dazu auf, Überweisungen zu tätigen.

Betrugsmaschen: Das können Rentner tun

Oft wird den Betroffenen auch mit Rentenkürzungen oder Rentenpfändungen gedroht. Davon sollten sich Rentner auf keinen Fall einschüchtern lassen. Im Zweifel können Sie auch noch einmal beim Servicetelefon der DRV unter 0800 1000 4800 nachhaken. Auf der Website der DRV finden Sie außerdem die Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“, worin unter anderem verschiedene Betrugsmaschen aufgelistet sind. (ph)