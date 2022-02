Energiepreise: Deutsche ächzen unter Mega-Inflation - „50 Prozent haben gar keine Luft mehr“

Teilen

Tanken auf Rekordniveau: Viele Autofahrer blicken seit geraumer Zeit mit Sorge auf die Preisschilder. © Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago

Verbraucher sehen sich extrem gestiegenen Kosten konfrontiert. Schuldige scheint es mehrere zu geben. Fast jeder zweite Deutsche ist in Sorge um seinen Lebensstandard.

Frankfurt – Die hohen Teuerungsraten verschwinden nicht so rasch, wie Europas Währungshüter das gerne hätten. Volkswirte rechnen 2022 mit keiner deutlichen Entspannung bei der Inflation. Viele Menschen haben schon jetzt Sorge, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können.



Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Januar um 5,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistikamt Eurostat anhand erster Daten mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Einführung des Euro als gemeinsame europäische Verrechnungswährung 1999. Im Dezember lag die Inflationsrate im Euroraum bei 5,0 Prozent. Volkswirte hatten für Januar mit einem deutlichen Rückgang auf 4,4 Prozent gerechnet. Auch in Deutschland blieb die Inflation im Januar entgegen der Erwartungen mit 4,9 Prozent auf relativ hohem Niveau.



Energiepreise in Deutschland: Sparkassen-Chef schlägt Alarm

Der Präsident des Deutschen Sparkassenverbandes Helmut Schleweis warnte vor gesellschaftlichen Folgen der Entwicklung: „Knapp 50 Prozent der deutschen Haushalte haben gar keine Luft mehr für Inflation.“ In einer Umfrage im Auftrag der Schufa gaben 44 Prozent der Verbraucher an, nicht genug Spielraum zu haben, um bei steigenden Preisen ihren Lebensstandard halten zu können. 28 Prozent der Befragten befürchten, dass es ihnen zunehmend schwerfallen wird, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Angeheizt wurde die Teuerung vor allem von deutlich gestiegenen Energiepreisen. So ist Tanken in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter E10 1,712 Euro – das sind 0,3 Cent mehr als am bisherigen Rekordtag, dem 13. September 2012. Diesel kostete 1,640 Euro pro Liter. Das lässt nun auch die Debatte um Entlastungen der Verbraucher hochkochen. Ein Regierungssprecher sagte, die Bundesregierung beobachte die Entwicklung und werde gegebenenfalls über weitere Maßnahmen diskutieren. Die Preissteigerungen seien vor allem darin begründet, dass die Weltwirtschaft anziehe und die Nachfrage steige.

Doch liegt es auch an der deutschen Steuerpolitik, dass die Spritpreise seit geraumer Zeit in die Höhe schnellen:

Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) warf der Regierungskoalition Untätigkeit vor. „Das ist ein Armutszeugnis und ein Schlag ins Gesicht für Millionen von Pendlern, die auf bezahlbare Spritpreise angewiesen sind“, sagte er. Helfen könne beispielsweise eine dynamische Pendlerpauschale, die mit den Spritpreisen steige.



Inflation mit Rekordpreisen: EZB wegen Geldpolitik in der Kritik

Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer ultralockeren Geldpolitik die Inflation anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will. Die Notenbank strebt für den Euroraum der 19 Länder ein stabiles Preisniveau bei einer jährlichen Teuerungsrate von zwei Prozent an. Bislang hält die EZB an Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen fest. Die Währungshüter argumentieren, ein baldiges Anheben der Zinsen würde die Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock bremsen. Die Notenbank geht zudem davon aus, dass die Inflationsraten im Laufe dieses Jahres sinken werden – weil treibende Faktoren weggefallen sind oder zurückgehen sollen, wie die temporäre Mehrwertsteuersenkung in Deutschland oder weltweite Lieferengpässe.

Sparkassen-Präsident Schleweis hält eine expansive Geldpolitik nicht mehr für gerechtfertigt. „Es wird erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben, wenn die EZB nicht oder zu spät reagiert“, warnte er. „Wenn die Inflation mehr als 18 Monate über dem kommunizierten Zielniveau liegt, drohen wir in eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale hineinzuschlittern.“ Schleweis betonte: „Bis Jahresende 2022 – spätestens – muss deshalb die EZB endlich geldpolitisch tätig werden.“

Der Wirtschaftsweise Prof. Volker Wieland geht von weiter steigenden Inflationsraten aus. Eine baldige Abkehr der EZB von ihrer ultralockeren Geldpolitik erwartet Wieland nicht.