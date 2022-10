Energiesparen: Münchner Fall zeigt, warum die Wassertemperatur nicht zu niedrig sein sollte

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der Gasverbrauch in Deutschland ist deutlich gesunken – viele Verbraucher sparen bei Heizung und Warmwasser. Ein Fall in München zeigt, dass das auch negative Folgen haben kann.

Bonn – Deutschland spart bei der Energie – mit guten Ergebnissen: Die Haushalte und kleineren Firmen haben in der vergangenen Woche deutlich weniger Gas genutzt als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden und damit 29 Prozent weniger als im Schnitt der gleichen Kalenderwochen im Zeitraum 2018 bis 2021, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit.

München: Niedrige Wassertemperatur kann Legionellen-Befall herbeiführen

Energiesparen ist angesichts der Energiekrise sehr wichtig – und schont wegen der horrenden Preise den Geldbeutel. Allerdings sollte nicht am falschen Ende gespart werden. Das zeigt sich in einer Wohnanlage im Münchner Osten, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Rohrleitungen im gesamten Haus seien von Legionellen befallen. Grund dafür sei eine Sparmaßnahme der Hausverwaltung, die die Vorlauftemperatur der Warmwasseranlage im Gebäude auf weniger als 50 Grad reduziert und so den Bakterienbefall hervorgerufen hatte.

Ein Einzelfall? Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht erkennbar, dass in München eine Häufung von Fällen auftrete, die mit einer Absenkung der Wassertemperaturen in Verbindung steht, sagt der Sprecher des Gesundheitsreferats der Süddeutschen Zeitung. Aber: „In den Monaten August und September 2022 war es im Stadtgebiet München in insgesamt 32 Fällen erforderlich, eine Nutzungseinschränkung im Sinne eines Duschverbots auszusprechen“, sagt der Sprecher weiter. Zum Vergleich: Im gleichen Vorjahreszeitraum registrierte das Gesundheitsreferat 26 Fälle.

In einem Münchner Wohngebäude wurde durch Energiesparmaßnahmen ein Legionellen-Befall ausgelöst. (Symbolbild) © Marie Reichenbach/dpa

Legionellen-Befall: Wie er verhindert werden kann

Klar: Heizkessel für warmes Wasser verschlingen viel Energie. Doch man sollte trotzdem die Temperatur nicht einfach senken. „Zu empfehlen sind 55 Grad“, sagt Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt (UBA). Das sei die Vorlauftemperatur, bei der Legionellen abgetötet werden.

Die Bakterien befinden sich generell im Leitungswasser, vermehren sich aber besonders gut bei Temperaturen zwischen 20 und 45 Grad. In einem Haus mit zentraler Wassererwärmung und zentralem Warmwasser-Speicher sollte die Regler-Temperatur am Trinkwasser-Erwärmer auf mindestens 60 Grad eingestellt sein, damit die Wassertemperaturen im Leitungssystem an keiner Stelle Temperaturen auf unter 55 Grad sinken, empfiehlt das UBA.

Legionellen können über Duschaerosole eingeatmet werden und eine Lungenentzündung auslösen. „Die Legionellen-Pneumonie ist keine harmlose Erkrankung“, so Moriske. Besonders gefährdet sind immungeschwächte und ältere Menschen sowie Raucher. Männer erkranken häufiger als Frauen.

Ein zu hoher Legionellen-Bestand im Trinkwasser ist deshalb meldepflichtig; sollte das Labor erhöhte Werte feststellen, kontaktieren die Gesundheitsbehörden die Hausverwaltung, damit diese Maßnahmen ergreift, den Befall zu beseitigen. Bewohner sollten in dieser Zeit das Wasser nicht zum Duschen und Putzen verwenden. (lma/dpa)