Energiepauschale, E-Rezept, Spar-Maßnahmen: Das ändert sich im September

Von: Patricia Huber

Teilen

Im September fallen zwei große Posten aus dem Entlastungspaket wieder weg. Als Trostpflaster dürfen sich Verbraucher aber über die Energiepauschale freuen. Was sich zum Monatswechsel sonst noch ändert.

Berlin – Mit dem Ende des Sommers kommen auf Verbraucherinnen und Verbraucher teils höhere Kosten zu. Das Neun-Euro-Ticket und die Senkung der Energiesteuer auf Sprit laufen im September aus. Eine positive Nachricht bringt dagegen der Gehaltszettel mit sich. Welche Änderungen in diesem Monat in Kraft treten – ein Überblick.

Energiepauschale wird ausgezahlt

Berufstätige können sich über die Energiepreispauschale des Bundes von 300 Euro freuen, die im September über den Arbeitgeber ausgezahlt wird. Die Energiepauschale ist steuerpflichtig.

Neun-Euro-Ticket läuft aus

Mit dem August endet das bundesweite Neun-Euro-Ticket. Fahrgäste müssen ab diesem Monat wieder reguläre Tickets kaufen, um den Nahverkehr zu nutzen. Ob es ein Nachfolgeangebot geben soll, wird derzeit noch hitzig diskutiert.

Ende des Tankrabatts

Auch die Senkung der Energiesteuer – der sogenannte Tankrabatt – gilt ab September nicht mehr. Damit dürften die Spritpreise wieder steigen. Die Steuer auf Kraftstoffe war in den Monaten Juni bis August gesenkt worden. Für Benzin wurden rund 35 und für Diesel rund 17 Cent weniger Steuern als sonst fällig. Eine Nachfolgeregelung ist nicht geplant.

Energiesparmaßnahmen

Um Energie zu sparen, treten ab September für ein halbes Jahr verschiedene Maßnahmen in Kraft. Öffentliche Gebäude dürfen in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen ist bis auf wenige Ausnahmen tabu. Auch Leuchtreklamen und beleuchtete Werbetafeln werden von 22 Uhr abends bis 16 Uhr am Folgetag ausgeschaltet. Ladentüren sollen nicht mehr dauerhaft offen stehen, damit nicht zu viel Wärme entweicht. Im privaten Bereich gilt, dass Klauseln in Mietverträgen, die eine Mindesttemperatur vorsehen, vorübergehend ausgesetzt werden.

Start des E-Rezepts

Ab dem 1. September sind alle Apotheken in Deutschland dazu verpflichtet, elektronische Rezepte anzunehmen. Bei der Ausstellung der E-Rezepte in Arztpraxen hapert es jedoch noch. Sie beginnt zunächst nur noch in einer Startregion in Westfalen-Lippe, während die Ärzteschaft in Schleswig-Holstein sich als Startregion ausgeklinkt hat.

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Amazon Prime wird teurer

Amazon-Kunden, die das Abo-Angebot Prime nutzen, müssen ab September mehr zahlen. Bei monatlicher Zahlung wird es 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro kosten. Bei einem Jahresabo werden 89,90 statt 69 Euro fällig. Die Erhöhung greift zur nächsten Abrechnung. Abo-Kunden bekommen auf der Plattform kostenlosen Versand und können auf Video- und Musikstreaming zugreifen. (ph/dpa)