300-Euro-Bonus: Wann die Energiepreispauschale kommt und was netto wirklich davon übrigbleibt

Entlastungspaket

Die Energiepreispauschale soll die gestiegenen Kosten abfedern. Eine Übersicht zeigt, wann der 300-Euro-Bonus ausgezahlt wird und was netto übrig bleibt.

Berlin – Einmalzahlungen, Neun-Euro-Monatstickets für den ÖPNV und weniger Steuern auf Benzin oder Diesel: Angesichts der hohen Energiepreise will die Ampel-Koalition die gestiegenen Kosten für die Bürger mit einem milliardenschweren Entlastungspaket abfedern. Nach Angaben der Bundesregierung vom Mittwoch hat das Maßnahmenbündel ein Volumen von zusammengenommen mehr als 30 Milliarden Euro.

„Die Preise steigen und belasten die Bürgerinnen und Bürger mit Wucht“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Twitter. Deshalb seien im Kabinett „heute mehr als 30 Milliarden Euro Hilfen für Bedürftige, Familien, Geringverdienende und Berufspendlerinnen und -pendler“ auf den Weg gebracht worden, „um sie alle spürbar zu entlasten“.

Energiepreispauschale im Entlastungspaket: Wann kommt der 300-Euro-Bonus?

Das Bundeskabinett beschloss mehrere Entwürfe zur Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen, auf die sich die Ampel-Koalitionäre bereits Ende März verständigt hatten. Dazu gehört eine „Energiepreispauschale“, die wahrscheinlich im September kommen soll. Einen offiziellen Termin gibt es aber noch nicht. Diese Maßnahme sieht vor, dass Erwerbstätige, Selbstständige und Gewerbetreibende einmalig einen 300-Euro-Bonus über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers ausgezahlt bekommen. Selbstständige erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Vorauszahlung zur Einkommensteuer.

Allerdings fallen auf die 300 Euro Einkommensteuern an. Dadurch bekommen Bürger mit hohem Steuersatz am Ende weniger raus, wer unter dem steuerlichen Grundfreibetrag von rund 10.000 Euro bleibt, profitiert von der vollen Summe. Minijobber, die nicht steuerpflichtig sind, gehen allerdings wohl leer aus.

Entlastungspaket: So viel bleibt netto von der Energiepreispauschale übrig

Der Steuerzahlerbund hat für die Deutsche Presse-Agentur ein paar Brutto-Netto-Beispiele berechnet. Demnach bekommt ein Single mit Steuerklasse 1 und 72.000 Euro Jahresgehalt am Ende 181,80 Euro Energiepreispauschale. Bei ihm greift der Spitzensteuersatz, außerdem fällt wegen der Pauschale plötzlich auch wieder Solidaritätszuschlag an. Eine verheiratete Arbeitnehmerin mit einem Kind, Steuerklasse 4 und Jahresgehalt von 72.000 Euro bekäme 184,34 Euro Pauschale.

Bei einem mittleren Gehalt und demzufolge niedrigerem Einkommensteuersatz bleibt netto etwas mehr übrig. So bekäme ein verheirateter Arbeitnehmer mit Kind, Steuerklasse 4 und Jahresgehalt von 45.000 Euro immerhin 216,33 Euro Energiepreispauschale. Bei einem Jahresgehalt von 15.000 Euro erhielte derselbe Arbeitnehmer 248,83 Euro. Ist er in Steuerklasse 3 eingetragen, bleibt er unter dem Grundfreibetrag, muss also keine Steuern zahlen und bekommt die volle Pauschale ausgezahlt.

Entlastungspaket: Es gibt auch Kritik am 300-Euro-Bonus

Wer selbst herausfinden möchte, wie viel ungefähr netto von der Energiepreispauschale übrigbleibt, kann auf einen Brutto-Netto-Rechner zurückgreifen. Dafür reicht es, einfach 300 Euro auf das Bruttomonatsgehalt anzurechnen und die restlichen Angaben wie gehabt auszufüllen. Das, was man zusätzlich zum üblichen Gehalt bekommt, ist die Energiepreispauschale netto.

„Eine wirkliche Entlastung wäre es übrigens gewesen, wenn die Energiepreis-Pauschale steuerfrei wäre“, betonte der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die Maßnahme. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Zweifelsohne unterstützt die Bundesregierung mit dem zweiten Entlastungspaket Bürgerinnen und Bürger bei den Energiepreisen. Mit den Rentnerinnen und Rentnern hat sie aber fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung vergessen.“ Er forderte: „Auch die Älteren brauchen eine Entlastung, auch sie sollten von der Pauschale profitieren. Die Ampel muss hier nachbessern.“ Mit Material der dpa und AFP