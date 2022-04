Neun-Euro-Ticket im ÖPNV für alle Bürger Deutschlands: Bahn äußert massive Befürchtungen

Von: Astrid Theil

Teilen

Entsteht durch das 9-Euro-Ticket Chaos an Bahnhöfen? (Symbolfoto) © Arne Dedert/Fabian Sommer/dpa

Ab Mai soll es möglich sein, für nur neun Euro im Monat den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Nun befürchtet jedoch die Deutsche Bahn, dass zu viele Menschen dieses Angebot nutzen werden.

Berlin - Am 1. Mai soll voraussichtlich bundesweit der Kauf eines Neun-Euro-Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr starten. Dieses Ticket soll dann für drei Monate verfügbar sein und ist Teil des Entlastungspakets der Regierung. Nun befürchten allerdings Mitarbeiter der Deutschen Bahn wegen des günstigen Tickets Überlastungen auf bestimmten Zugstrecken.

Vor allem in den Ferienregionen sei während der Gültigkeitsdauer des Tickets mit großem Andrang zu rechnen. Dies teilte der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Rald Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag (24. April) mit. Um Verspätungen durch überfüllte Züge zu vermeiden, brauche es daher an Bahnhöfen in Touristengegenden zusätzliches Personal. „Wir fordern auch zusätzliche Sicherheitskräfte, um überfüllte Züge und Bahnsteige bei Bedarf räumen zu können“, sagte Damde weiter. „Sonst könnte ein Chaos ausbrechen.“

Deutsche Bahn warnt: „viel mehr Reserven gibt es nicht“

Das von der Politik versprochene Neun-Euro-Ticket nannte er „eine unglaubliche Kraftanstrengung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen“. Es seien auch noch zahlreiche Fragen ungeklärt, etwa ob das Neun-Euro-Ticket zur Mitnahme von Fahrrädern berechtigt. Eine deutliche Aufstockung des bestehenden Angebots an Zügen und Bussen während der Gültigkeitsdauer des Tickets schloss Damde aus. „Es werden allein bei DB Regio 40 bis 50 zusätzliche Doppelstockwagen betriebsbereit gemacht. Viel mehr Reserven gibt es aber nicht“, sagte er dem RND.

Die Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro, für die dreimonatige Vergünstigung, werden vom Bund übernommen. Durch das Neun-Euro-Monatsticket soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für Bürgerinnen und Bürger vorübergehend günstiger werden und diese so von den hohen Benzinpreisen entlasten. (at/dpa)