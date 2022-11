Eon: Großes Einsparpotenzial bei Gaspreisbremse

Eon-Logo © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Nach Einschätzung des Energieanbieters Eon bietet die ab März geplante Gaspreisbremse großes Einsparpotenzial.

Essen in Deutschland - Wenn die Haushalts-Gaskunden in Deutschland ihren Verbrauch dem 80-Prozent-Grundkontingent der Preisbremse anpassten, ließen sich nach Berechnungen von Eon bis zu 62 Terawattstunden Gas pro Jahr einsparen. Das entspricht rund einem Viertel der aktuellen Erdgasmenge in den deutschen Speichern und dem gesamten jährlichen Gasverbrauch von Hessen, wie Eon am Dienstag mitteilte.

Die Gaspreisbremse soll den Anstieg der Energiekosten für Verbraucher dämpfen, indem der Preis für eine Kilowattstunde Erdgas bei zwölf Cent gedeckelt wird. Gleichzeitig soll die Gaspreisbremse zum Energiesparen animieren: Der Staat zahlt nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs den subventionierten Preis. Für die restliche Menge werden die vertraglich vereinbarten Preise des Versorgungsunternehmens fällig - es gibt also einen hohen Sparanreiz. ilo/hcy