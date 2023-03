„Equal Pay Day“: Heil spricht sich für gerechtere Bezahlung von Frauen und Lohn-Transparenz aus

Hubertus Heil © Jean MW/IMAGO

Zum „Equal Pay Day“ hat sich Hubertus Heil (SPD) für eine gerechtere Bezahlung von Frauen und mehr Transparenz bei Löhnen ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Wir müssen an beiden Ecken ansetzen“, sagte Heil am Dienstag im ZDF-“Morgenmagazin“. Derzeit gebe es einen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Höhe von 18 Prozent. Elf Prozent davon seien laut Heil auf die Berufswahl und ein unterschiedliches Arbeitsvolumen zurückzuführen.

Sogenannte „klassische Frauenberufe“ seien schlechter bezahlt. Hinzu komme, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten müssten als Männer. Die restlichen sieben Prozent seien auf Lohndiskriminierung zurückzuführen.



In der bis 2021 amtierenden großen Koalition seien große Veränderungen an der Union gescheitert, sagte Heil. „Die Ampel hat sich mehr vorgenommen, damit wir schneller werden“. Im 21. Jahrhundert sei es „ökonomisch Unsinn“, Männer und Frauen nicht gleich zu bezahlen.

Um tradierte Rollenbilder aufzubrechen, forderte der Minister in allen Schulen in Deutschland eine frühere Berufsorientierung. Ziel sei, dass alle Schülerinnen und Schüler alle Berufe kennenlernen können. „Wir brauchen für junge Frauen vor allem auch Rollenvorbilder“, sagte Heil. „Wenn junge Mädchen nicht erleben, dass es auch Pilotinnen gibt, dann gibt es wenig Orientierung und dann ist die Berufswahl immer eher sehr klassisch.“ ald/ilo

Mast mahnt zu Frauentag Kampf gegen Rechtspopulismus an

SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast hat zum Internationalen Frauentag am 8. März einen entschiedenen Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus angemahnt. „Rechte Kräfte wollen in der Gleichberechtigung das Rad zurückdrehen - das gilt von der AfD in Deutschland bis zu radikalen Republikanern um Donald Trump“, sagte Mast am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Reproduktive Rechte und die Selbstbestimmung von Frauen würden „weltweit angegriffen“.



„Für uns ist klar: Für gleiche Rechte von Frauen und Männern einzutreten heißt auch, sich entschieden dem Rechtspopulismus und dem Erstarken rechter Kräfte in der ganzen Welt entgegenzustellen“, sagte Mast daher weiter. In Deutschland sei es aus ihrer Sicht „ein großes Problem, wenn Friedrich Merz und die CDU die Flanke nach rechts nicht schließen“. Fehlende Klarheit an diesem Punkt lasse „politischen Kräften zu viel Spiel, die Gleichstellung massiv bekämpfen“.



„Ich fordere alle politischen Kräfte in Deutschland, Europa und der Welt dazu auf, die Gefahr von rechts für Frauen ernst zu nehmen und sich dagegen zu stellen“, sagte Mast. „Demokratie gibt es nur mit Geschlechtergerechtigkeit, nur mit gleichen Rechten und gleicher Teilhabe, mit gleicher Bezahlung und Repräsentation“, hob sie hervor. bk/cha