Erbstreit bei Münchner Firma Knorr-Bremse: Witwe kämpft um Milliarden

Von: Matthias Schneider

Heinz Hermann Thiele und Ehefrau Nadia beim Börsengang von Knorr-Bremse an der Frankfurter Börse im Jahr 2018. (Archivbild) © Hannelore Förster/imago

Heinz Hermann Thiele, Eigentümer der Münchner Firma Knorr-Bremse, galt lange als einer der reichsten Deutschen. Seit seinem Tod 2021 gibt es ein erbittertes Ringen um sein Milliarden-Erbe.

München – Er galt lange als einer der reichsten Deutschen: Heinz Hermann Thiele hat sich beim damals unbedeutenden Industriebetrieb Knorr-Bremse hochgearbeitet und mit eigener Arbeit ein Milliardenvermögen angehäuft. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Beteiligungen am Bahntechnik-Anbieter Vossloh und zuletzt an der Lufthansa, wo er während der Corona-Krise teilweise 15 Prozent der Anteile hielt. Doch seit seinem Tod 2021 gibt es ein erbittertes Ringen um Thieles Erbe von geschätzt 15 Milliarden Euro, berichtet tz.de.

Nach Tod von Knorr-Bremse-Eigentümer Thiele: Erbitterter Streit ums Erbe

Eigentlich hatte der Patriarch einen Plan für seinen Nachlass, wie das Manager-Magazin berichtet: Tochter Julia Thiele-Schürhoff, die auch für den Konzern arbeitet, behält 17 Prozent der Knorr-Bremse-Aktien. Am Donnerstag, 23.02.2023, war dieses Paket gut 1,8 Milliarden Euro wert. Witwe Nadia Thiele, die zweite Frau des Patriarchen und Stiefmutter von Julia, hält ein Immobilienpaket von geschätzt einer Milliarde Euro.

Der Löwenanteil des Thiele-Vermögens, 50,09 Prozent an Vossloh, 42 Prozent an Knorr-Bremse und diverse kleinere Beteiligungen, darunter die verbleibenden Lufthansa-Scheine, sollen in eine Stiftung übergehen. Aus deren Vermögen soll eine jährliche Dividende an Thieles Frau, Tochter und Enkel ausgezahlt werden.

Weniger Gewinn bei Knorr-Bremse Im vergangenen Jahr ist der Gewinn des Lkw- und Zugbremsenherstellers um 22 Prozent auf 506 Millionen Euro eingebrochen. Das ist der niedrigste Wert seit 2013. Gründe seien der Ausstieg aus dem Russlandgeschäft, die Lockdowns in China und die Inflation, sagte Vorstandschef Marc Llistosella. Die Auftragsbücher seien voll. Aber 2023 wird laut Finanzchef Frank Weber „ein weiteres herausforderndes Jahr“.

Hier kommt der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Robin Brühmüller ins Spiel, der von Heinz Hermann Thiele als Vermögensverwalter eingesetzt wurde. Seine Aufgabe ist es, die Stiftung aufzusetzen, wofür er dem Bericht nach eine Generalvollmacht hat. Damit sei er im Grunde niemandem Rechenschaft schuldig. Geplant ist ein dreiköpfiger Stiftungsvorstand: Robin Brühmüller, Julia Thiele-Schürhoff – und ein bisher unbekannter Dritter. Für Witwe Nadia ist nur ein Platz im Kontrollgremium, dem Stiftungsrat, vorgesehen.

Wird Witwe Nadia von der Kontrolle über das Thiele-Vermögen ausgeschlossen?

Hier liegt der Hase im Pfeffer: Laut einem Spiegel-Bericht ist der Stiftungsrat weitgehend machtlos, Witwe Nadia wird weitgehend von der Kontrolle über das Thiele-Vermögen ausgeschlossen. Das will die 46-Jährige nicht auf sich sitzen lassen: Sie hat den Freistaat Bayern verklagt, genauer die Stiftungsaufsicht. Denn die hatte Anfang Dezember die Stiftungspläne von Testamentsvollstrecker Brühmüller gebilligt. Für Nadia Thiele verstößt das gegen den letzten Willen ihres Mannes: Dieser hätte sich explizit einen starken Stiftungsrat mit unabhängigen Mitgliedern gewünscht.

Vertreten wird Nadia Thiele dabei vom Münchner Anwalt und Ex-CSU-Politiker Peter Gauweiler. Dessen Kanzlei hatte bereits 2022 Ermittlungen gegen Testamentsvollstrecker Brühmüller angestoßen: Sein Honorar von 225 Millionen Euro sei überhöht und durch Betrug erschlichen. Damit versuchte Gauweiler vor dem Nachlassgericht Brühmüllers Absetzung als Nachlassverwalter zu erreichen. Dem Spiegel-Bericht zufolge wies ein Sprecher Brühmüllers die Vorwürfe als „haltlos“ zurück, auch das Nachlassgericht stellte sich gegen eine Enthebung. Das Verfahren ist gerade zur Revision beim Oberlandesgericht. Entscheidend ist für den Moment, ob Nadia Thiel mit ihrer Unterlassungsklage gegen den Freistaat die Stiftungsgründung verhindern kann. Autor: Matthias Schneider