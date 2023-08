Erdogan ruft Putin zur Vermeidung von Eskalation auf

Recep Tayyip Erdogan © AK Party/apaimages/Imago

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den russischen Staatschef Wladimir Putin aufgefordert, den Konflikt mit der Ukraine um das Schwarze Meer nicht weiter eskalieren zu lassen.

Ankara in der Türkei - Bei einem Telefongespräch betonte Erdogan am Mittwoch nach Angaben seines Büros, das Getreideabkommen sei „eine Brücke für den Frieden“. Putin bat die Türkei in dem Gespräch nach Angaben des Kreml um Unterstützung beim Export von russischem Getreide in afrikanische Länder.

Bei dem Telefongespräch habe der türkische Präsident dem russischen Staatschef gesagt, „es sollten keine Schritte unternommen werden, mit denen die Spannungen im Russland-Ukraine-Krieg eskalieren“ könnten, erklärte die türkische Präsidentschaft. Erdogan habe die Bedeutung des von der Türkei und der UNO ausgehandelten Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine unterstrichen.

Das Abkommen hatte es der Ukraine erlaubt, Getreide über ihre Schwarzmeer-Häfen zu exportieren. Die Einigung zerbrach im vergangenen Monat, als Moskau sich von dem Abkommen zurückzog.



Putin schlug seinem türkischen Amtskollegen in dem Telefonat nach Angaben des Kreml dagegen vor, Russland beim Export seines Getreides in afrikanische Länder zu helfen, die von Nahrungsmittelknappheit betroffen seien. „Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Türkei und anderen interessierten Staaten in dieser Frage wurde zum Ausdruck gebracht“, hieß es in einer Erklärung des Kremls. aka/jes