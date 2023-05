Erdogans dritte Amtszeit: Die größten Baustellen

Auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan warten nach seiner Wiederwahl wichtige Aufgaben.

Ankara in der Türkei - Nach seinem Sieg in der Stichwahl warten große Herausforderungen auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Sein Land steckt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Geschichte. Das verheerendes Erdbeben von Anfang Februar legte ganze Städte in Schutt und Asche. Auch außenpolitisch hat Erdogan knifflige Aufgaben zu lösen. Seine größten Baustellen im Überblick:

INFLATION

Horrende Lebenshaltungskosten und schwindende Kaufkraft - Erdogans umstrittene Wirtschaftspolitik hat einen großen Teil der Bevölkerung in die Armut getrieben. Auf Druck des Präsidenten senkte die türkische Zentralbank zum Erstaunen von Finanzexperten weltweit wiederholt die Leitzinsen. Das kurbelte zwar die Produktion an, trug aber auch zum weiteren Wertverfall der Lira bei.



Im Herbst erreichte die Inflation einen Höchstwert von 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im April lag der Wert immer noch bei 40 Prozent.



In den vergangenen zwei Jahren hat die Lira mehr als die Hälfte ihres Werts verloren - kurz vor der Stichwahl wurde sie am Freitag bei einem Rekordtief von 20 Lira für einen Dollar gehandelt.



Ankara investierte nach eigenen Angaben in nur einem Monat 25 Milliarden US-Dollar (rund 23 Milliarden Euro), um die Landeswährung zu stützen.



Nato-Beitritt Schwedens

Die Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens in die Nato - und steht deshalb vor dem Gipfel der Allianz im Juli in Vilnius unter wachsendem Druck. Für die Aufnahme eines neuen Mitglieds ist die Zustimmung aller Bündnispartner nötig.



Als Begründung führt die türkische Regierung an, dass Stockholm kurdischen Aktivisten Zuflucht biete, die Ankara als „Terroristen“ betrachtet. Ankara fordert deren Auslieferung an die Türkei.



Schweden und Finnland hatten aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Mai 2022 ihre jahrzehntelange Politik der militärischen Bündnisfreiheit aufgegeben und die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Finnland gehört inzwischen der Nato an, nachdem die Türkei Ende März dafür ihr grünes Licht gegeben hatte.

Annäherung an Syrien

Aufgrund der türkischen Unterstützung für gegen die Regierung in Damaskus kämpfende Rebellen in Nordsyrien sind die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien äußerst angespannt. Erdogan hatte sich jüngst - unter russischer Vermittlung - um eine Wiederannäherung an den syrischen Machthaber Baschar al-Assad bemüht - jedoch erfolglos. Assad forderte als Vorbedingung für ein Treffen den Abzug türkischer Streitkräfte aus Nordsyrien - wo die Türkei seit 2016 auch gegen kurdische und dschihadistische Gruppen vorgeht.



Die Türkei beherbergt mehr als 3,4 Millionen syrische Kriegsflüchtlinge, die Erdogan nun zurückschicken möchte. Anfang Mai kündigte er den Bau von 200.000 Wohnungen an 13 verschiedenen Orten in Nordsyrien an, um die „freiwillige“ Rückkehr von mindestens einer Million Menschen zu ermöglichen.



Wiederaufbau nach dem Erdbeben

Durch das Beben im Südosten der Türkei kamen Anfang Februar 50.000 Menschen ums Leben, mehr als drei Millionen Menschen verließen die Region. Viele leben seitdem in provisorischen Zeltstädten.



Erdogan versprach, so schnell wie möglich 650.000 Häuser in den Erdbebengebieten wieder aufzubauen. Die Gesamtkosten für die Schäden der Katastrophe belaufen sich nach Angaben der UNO und Erdogans auf über 100 Milliarden US-Dollar (rund 93 Milliarden Euro).



Auf einer EU-Geberkonferenz im März in Brüssel kamen sieben Milliarden Euro für die Türkei und das ebenfalls vom Erdbeben getroffene Nachbarland Syrien zusammen. kbh/dja

Hoffnung auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Erdogan

Mit Glückwünschen und hoffnungsvollen Äußerungen zur künftigen Zusammenarbeit mit der Türkei haben Politiker und Regierungen weltweit auf die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan reagiert.



DEUTSCHLAND

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte in seinem Glückwunschschreiben an Erdogan die Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit. „Angesichts der besonders engen menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern kommt dem deutsch-türkischen Verhältnis ganz besondere Bedeutung zu“, schrieb Steinmeier.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte im Onlinedienst Twitter, Deutschland und die Türkei seien „enge Partner und Alliierte“. Auch gesellschaftlich und wirtschaftlich gebe es enge Verbindungen. „Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben“, kündigte der Kanzler an.



FRANKREICH

Präsident Emmanuel Macron ergänzte seine Gratulation an Erdogan auf Twitter um den Hinweis, beide Länder hätten „immense Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen“, darunter „Rückkehr des Friedens in Europa, die Zukunft unseres euro-atlantischen Bündnisses“ sowie die Zukunft des Mittelmeerraums.



USA

Präsident Joe Biden twitterte, er freue sich darauf, mit Erdogan „weiterhin als Verbündete in der Nato bei bilateralen Fragen und globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten“.



CHINA

„China gratuliert Präsident Erdogan zu seiner Wiederwahl“, erklärte Mao Ning, Sprecherin des Außenministeriums. Die chinesische Regierung sei „bestrebt, mit der Türkei zusammenzuarbeiten, um unsere strategischen Kooperationsbeziehungen auf einen neuen Höhepunkt zu bringen“.



RUSSLAND

Als einer der ersten Staatschefs gratulierte noch am Sonntagabend der russische Präsident Wladimir Putin, zu dem Erdogan trotz des russischen Krieges gegen die Ukraine gute Beziehungen unterhält. Erdogans Wahlsieg sei „ein klarer Beweis für die Unterstützung des türkischen Volkes für Ihre Bemühungen, die staatliche Souveränität zu stärken und eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen“, erklärte Putin.



Kreml-Sprecher Dmitri Peskow fügte hinzu, es gebe eine „recht starke Dynamik bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte“ zwischen Moskau und Ankara. Die russische Regierung hoffe, dass „diese Dynamik erhalten bleibt. Die gemeinsamen Ziele seien „sehr, sehr ehrgeizig“.



UKRAINE

Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Twitter ergänzend zu seinen Gratulationen, er hoffe auf eine „Stärkung“ der Verbindungen zwischen Kiew und Ankara - insbesondere, um die „Sicherheit“ in Europa zu gewährleisten. se/dja