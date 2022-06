Erneuerbare Energien: Habeck sieht Standortvorteil für Ostdeutschland

Teilen

Robert Habeck © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sind die Erneuerbaren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Ostdeutschland.

Berlin in Deutschland - "Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien wird zunehmend zu einem Wirtschaftsfaktor", sagte Habeck am Montag in einer Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Generell sprach er von einer beeindruckenden wirtschaftlichen Aufholjagd im Osten.

Zwar gebe es noch immer eine Produktivitätslücke zum Nachteil des Ostens, räumte Habeck ein. Diese sei aber deutlich kleiner geworden und "die Tendenz ist klar nach oben gehend". Ostdeutschland "holt mit großer Geschwindigkeit auf und ist schon in einzelnen Sektoren der westdeutschen Wirtschaft überlegen", sagte der Minister.



Dies zeige sich auch bei jüngsten großen Firmenansiedlungen, verwies Habeck beispielsweise auf Tesla, Intel sowie die BMW-Batteriefertigung. Er sprach von einer "krassen Dynamik" im Osten. Viele Unternehmen hätten aber deutlich gemacht, dass für sie "die Verfügbarkeit erneuerbarer Energie" für ihre Standortauswahl ausschlaggebend gewesen sei.

Dabei spiele auch eine Rolle, dass die Entstehungskosten der Erneuerbaren inzwischen unter denen für fossile oder nukleare Energie lägen. Dies bedeute einen wichtigen Wettbewerbsvorteil, da zumindest in Teilen Ostdeutschlands "die Wind- und Sonnenverhältnisse famos" seien. bk/mt