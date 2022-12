Erste Lieferung Flüssiggas für LNG-Terminal in Lubmin angekommen

Deutsche ReGas © BildFunkMV/IMAGO

In Mecklenburg-Vorpommern ist für das LNG-Terminal in Lubmin am Mittwoch das erste Flüssigerdgas eingetroffen.

Wie der Betreiber Regas mitteilte, brachte der Tanker „Seapeak Hispania“ rund 140.000 Kubikmeter LNG aus Ägypten für das Terminal mit. Damit ist die Kapazität des Tankers maximal ausgeschöpft. Der Ankerplatz des Tankers befindet sich östlich von Rügen.



Die der Reederei Seapeak gehörende „Hispania“ fungiert als sogenannte Floating Storage Unit (FSU), also als schwimmendes Lager. Sie übernimmt künftig von Tankern das Flüssiggas und lagert es. Kleine Shuttle-Schiffe bringen das LNG dann nach Lubmin zum Spezialschiff „Neptune“, wo es umgewandelt und schließlich ins deutsche Ferngasleitungsnetz eingespeist wird.



Das Terminal in Lubmin soll vor allem Ostdeutschland versorgen und noch dieses Jahr seinen Betrieb aufnehmen. Über das LNG-Terminal können jährlich bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas importiert werden. Laut Regas reicht das aus, um zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Erdgas zu versorgen.

Außer dem Terminal in Lubmin gibt es noch fünf weitere LNG-Spezialschiffe, die das Bundeswirtschaftsministerium angemietet hat - zwei für Wilhelmshaven, eins für Brunsbüttel, eins für Stade und eins ebenfalls für Lubmin. Am vergangenen Samstag war das LNG-Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven offiziell eröffnet worden. hcy/pe