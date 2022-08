Erstes Halbjahr: Biontech macht 5,4 Milliarden Euro Gewinn

Biontech-Logo mit Vakzin im Vordergrund © Andrea Ronchini via www.imago-images.de

Die große Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff hat dem Mainzer Unternehmen Biontech im ersten Halbjahr 5,4 Milliarden Euro Gewinn beschert.

Mainz in Deutschland - Im ersten Halbjahr machte Biontech einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro und einen Gewinn von 5,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Gesamtjahr peilt Biontech einen Umsatz von 13 Milliarden Euro bis 17 Milliarden Euro an.

Die Vorbereitung für eine Markteinführung von zwei neuen, an neue Corona-Varianten angepassten Impfstoffen sei "in vollem Gange", teilte Biontech weiter mit. Die Auslieferung der Impfstoffe könne "vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen" ab Oktober beginnen. In der "Produktpipeline" befinden sich zudem Impfstoffkandidaten der nächsten Generation, die auf einen längeren und breiteren Schutz gegen das Virus abzielen, wie Firmenchef und Gründer Ugur Sahin erklärte.

2021 hatte Biontech einen Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro erzielt. Der Gewinn lag netto bei knapp 10,3 Milliarden Euro. ilo/hcy