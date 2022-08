Sachsens Ministerpräsident stellt sich in Fracking-Diskussion hinter Söder

Erstes Halbjahr: Energieverbrauch in Deutschland um 3,5 Prozent gesunken

Hochspannungsmasten (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Vorjahresvergleich um 3,5 Prozent niedriger.

Berlin in Deutschland - Gründe seien vor allem die milde Witterung, das sich spürbar abschwächende Wirtschaftswachstum sowie Energieeinsparungen wegen der kräftig steigenden Preise, teilte die Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen am Dienstag mit. Der Gasverbrauch ging um knapp 15 Prozent zurück - der Verbrauch von Stein- und Braunkohle dagegen nahm zu.

Verantwortlich für den gesunkenen Verbrauch war den Angaben zufolge vor allem das Wetter: Ohne diesen Effekt wäre der Verbrauch den Berechnungen zufolge nur um 0,5 Prozent gesunken. Die AG Energiebilanzen beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft geht aber auch davon aus, dass die hohen Energiepreise langfristig wirkende Einsparungen auslösen, weil sich Investitionen in die Senkung des Energieverbrauchs stärker lohnen.



Der Verbrauch von Erdgas verringerte sich von Januar bis Juni um knapp 15 Prozent vor allem wegen der milden Temperaturen. Weil die erneuerbaren Energien besonders im ersten Quartal viel Energie lieferten, wurde weniger Gas als im Vorjahreszeitraum für die Stromerzeugung genutzt.



Der Verbrauch von Steinkohle nahm um 9,2 Prozent zu - in Kraftwerken wurde 26 Prozent mehr Steinkohle genutzt, in der Eisen- und Stahlindustrie dagegen fünf Prozent weniger. Der Braunkohleverbrauch legte um 10,6 Prozent im Vorjahresvergleich zu - blieb aber fünf Prozent unter dem Vorkrisenniveau 2019. Der Verbrauch der klimaschädlichen Braunkohle stieg demnach besonders ab März an, weil weniger Windstrom ins Netz eingespeist wurde und Strom aus Ende 2021 abgeschalteten Kernkraftwerken ersetzt wurde.



Stillgelegt wurden die Kernkraftwerke in Grohnde, Brokdorf und Grundremmigen - die Stromerzeugung mit Atomenergie sank damit verglichen zum ersten Halbjahr 2021 um die Hälfte.



Windanlagen lieferten von Januar bis Juni 18 Prozent mehr, Solaranlagen 20 Prozent mehr. Insgesamt stieg der Beitrag der Erneuerbaren laut AG Energiebilanzen um 4,7 Prozent. Mehr als die Hälfte des Verbrauchs aus Erneuerbaren Energie lieferte weiterhin Biomasse, auch wenn es hier einen leichten Rückgang um zwei Prozent gab. ilo/pe

Sachsens Ministerpräsident stellt sich in Fracking-Diskussion hinter Söder



Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stellt sich in der Diskussion um Fracking in Deutschland hinter den bayerischen Landeschef Markus Söder (CSU). Die Frage müsse gestellt werden, ob diese Technologie in Deutschland nicht mehr gefördert werden sollte, vor allem da gleichzeitig Fracking-Gas aus den USA bezogen werde, sagte Kretschmer dem Fernsehsender Welt-TV am Dienstag.

Söder hatte sich in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" dafür ausgesprochen, den Einsatz von Fracking "vor allem in Niedersachsen" zu prüfen. "Fracking von gestern will keiner", sagte der CSU-Chef. Es sei aber "sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt". Insbesondere aus Niedersachsen kam deutliche Ablehnung dieses Vorstoßes.



Kretschmer stellte sich nun hinter Söders Forderung. "Diese Fragen müssen jetzt gestellt werden - offen", sagte er dem Sender. "Natürlich gibt es jetzt Wahlkämpfe in Niedersachsen und das passt gerade nicht in die Zeit, aber die Energiepolitik ist die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft." Am 9. Oktober finden in Niedersachsen Landtagswahlen statt.



Angesichts der steigenden Energiepreise warnte Kretschmer vor einer Deindustrialisierung. "Deswegen müssen jetzt alle Optionen auf den Tisch", wozu neben Fracking auch die Atomkraft gehöre. fho/pe