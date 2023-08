Städte- und Gemeindebund fordert bessere Zusammenarbeit beim Hochwasser-Schutz

Erstes Halbjahr: Schäden durch Naturkatastrophen in Höhe von 120 Milliarden Dollar

Im ersten Halbjahr kam es zu wirtschaftlichen Schäden aus Naturkatastrophen in Höhe von 120 Milliarden Dollar.

Zürich in der Schweiz - Sie beliefen sich schätzungsweise auf insgesamt 120 Milliarden Dollar (gut 109 Milliarden Euro), wie der Schweizer Rückversicherer Swiss Re am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert der Wirtschaftsschäden bei insgesamt bei 123 Milliarden Dollar, ging also minimal zurück. Die Schäden lagen aber 46 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt.

Die schlimmste Katastrophe gemessen an den wirtschaftlichen Schäden war das Erdbeben im Februar in der Türkei und in Syrien. Es verursachte Schäden von etwa 34 Milliarden Dollar, von denen aber nur rund 5,3 Milliarden Dollar versichert waren.



Auch die schweren Regenfälle in Norditalien Mitte Mai richteten große Schäden an - geschätzt zehn Milliarden Dollar. Dabei handelte es sich laut Swiss Re um das „teuerste Wetterereignis in Italien seit 1970“. Versichert waren davon aber nur 0,6 Milliarden Dollar.



Die Versicherer zahlten im ersten Halbjahr geschätzt rund 50 Milliarden Dollar für Schäden aus Naturkatastrophen weltweit. Das sei der zweithöchste Wert seit 2011, so Swiss Re. 68 Prozent dieser Schäden verursachte im ersten Halbjahr eine Serie schwerer Gewitter in den USA.

„Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich in immer extremeren Wetterereignissen“, erklärte der Rückversicherer. Sie seien bei bestimmten Naturgefahren wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Extremniederschlägen bereits zu erkennen.



Hinzu komme, dass die Verplanung von stärker gefährdeten Flächen an Küsten und Flüssen und die Zersiedelung der Natur zu einer „Werteakkumulation in risikoreicheren Lagen“ führe, die kaum umkehrbar sei. Damit Versicherungsprodukte für solche stark gefährdeten Objekte wirtschaftlich blieben, müssten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, mahnte Swiss Re. „Es ist höchste Zeit, verstärkt in die Klimaanpassung zu investieren.“ hcy/ilo

Städte- und Gemeindebund fordert bessere Zusammenarbeit beim Hochwasser-Schutz

Der Städte- und Gemeindebund hat zu einer besseren Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und Ländern aufgerufen. Es sei „zwingend erforderlich, dass der Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen weiter verbessert wird“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben). Flächendeckend müssten Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten erarbeitet werden - die Umsetzung müsse einheitlichen Standards folgen und eng abgestimmt werden.



„Hochwasser macht nicht an Landesgrenzen halt“, sagte Landsberg. Zu den von Bund und Ländern zu übernehmenden Aufgaben zähle „insbesondere der weitere Ausbau und die Sanierung von Deichen, der Ausbau von Flutpoldern sowie auch Deichrückverlegungen, um im Falle von Hochwasserereignissen den Flüssen mehr Raum zu geben.“



Außerdem brauche es stabile Meldesysteme, um die Bevölkerung und die lebensnotwendige Infrastruktur wie etwa Telekommunikation und Wasserversorgung zu schützen. Hier müsse die Abstimmung zwischen Bund und Ländern „noch deutlich verbessert werden“, so Landsberg.



In Slowenien und Österreich hatten in den vergangenen Tagen heftige Regenfälle massive Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst und schwere Schäden verursacht. Vor zwei Jahren war Westdeutschland von einem verheerenden Hochwasser getroffen worden: Damals starben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens 183 Menschen. smb/mt