Erstes Quartal: Amazon überrascht mit Milliardengewinn

Amazon-Logo © Beata Zawrzel/IMAGO

Amazon hat im ersten Quartal einen überraschend hohen Gewinn erzielt.

Seattle in den USA - Wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um neun Prozent auf 127,4 Milliarden Dollar (115,4 Milliarden Euro); dabei wurde ein Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) erzielt.

Das Ergebnis war um eine Milliarde höher als von Analysten erwartet; die Amazon-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel zeitweise um sieben Prozent. Der auch im Cloud-Computing aktive Konzern erklärte, insbesondere die Cloud- und die Anzeigeneinheiten hätten dabei geholfen, die Gewinnerwartungen im ersten Quartal zu übertreffen. „Zum ersten Mal nach mehreren Quartalen könnte Amazon nun endlich etwas Rückenwind haben“, sagte der Analyst Andrew Lipsman.



Im Januar und im März hatte Amazon die Streichung von insgesamt 27.000 Stellen angekündigt. Der Konzern hatte während der Hochphase der Corona-Pandemie viele neue Mitarbeiter eingestellt, weil die Menschen ihre Aktivitäten zunehmend ins Internet verlagerten und Produkte online bestellten. US-Technologiekonzerne gerieten anschließend aber durch die schlechtere wirtschaftliche Lage zunehmend unter Druck, Kosten einzusparen. ju